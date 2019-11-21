"Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" Kongresi

Dünya Sih Parlamentosu Başkanı Ranjit Singh, Hindistan'ın 1947'de Sihlere özgürce yaşayabilmelerine olanak sağlayacak güvence verdiğini ancak yerine getirmediğini belirterek, "Şimdi Keşmirlilere verilen güvence de bağımsızlığı içermeyen bir güvencedir. Keşmirlileri bir ulus olarak kabul eden bir güvence değildir. Keşmirliler buna müsaade etmemelidirler." dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Lahor Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğiyle düzenlenen, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongrenin ikinci gününde farklı ülkelerden akademisyen, diplomat ve uzmanların katılımıyla "Keşmir Üzerine Stratejik Düşünce Çalıştayı" düzenlendi.

Singh, çalıştayda yaptığı konuşmada, Hindistan'ın 1947'de Sihlere özgürce yaşayabilecekleri bir bölge verilmesi yönünde güvence verdiğini ancak bu güvencenin yerine gelmediğini söyledi. Singh, şöyle devam etti:

"Siyasi olarak kabul görmediler. Hindistan içerisinde ayrı bir halk, ayrı bir din olarak kabul görmediler. Bütün dünya Sih inancının ayrı bir inanç olduğunu bilir. Şimdi Keşmirlilere verilen güvence de bağımsızlığı içermeyen bir güvencedir. Keşmirlileri bir ulus olarak kabul eden bir güvence değildir. Keşmirliler buna müsaade etmemelidirler."