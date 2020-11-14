HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Keşmir’de Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor

Keşmir’de Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor

14.11.2020 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim tırmanıyor.

Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) karşılıklı saldırılarda şu ana kadar 16 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.
Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) Hindistan-Pakistan arasındaki gerilim tırmanıyor. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin medya ve halkla ilişkiler kanadı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) bugün yapılan açıklamada, dün Hindistan’a ait birliklerin Keşmir Kontrol Hattı’nda yer alan yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Saldırılarda yaralanan sivil sayısının ise 30’a ulaştığı belirtilirken, ayrıca 5 askerin de yaralandığı bildirildi. Pakistan ordusunun ateşkes ihlaline verdiği karşı saldırıda Hindistan’ın askeri açıdan "önemli kayıplar" yaşadığı belirtildi.
Hint yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise çatışmalarda 6’sı sivil, 3’ü asker, 1’i sınır muhafızı olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?

En Çok Okunan Haberler

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Skandal harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi! 'Rüyanızda görürsünüz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Kendisini vuran kocasını elinde tüfekle fotoğraflamıştı: Öldüreceğini düşündüm

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı

50 bin TL'ye satışa çıkardı: Bana talih kuşu kondu

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Son bir ayda 98 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Yıldırım-15 operasyonu başlatıldı

İSKİ su kesintisi 14 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.