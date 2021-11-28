Kestane balı nereden alınır? Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balının nerede satıldığı ve faydaları gibi konular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kestane balı, bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin olarak bilinmekte.

Peki kestane balı nereden alınır?

KESTANE BALI NEREDEN ALINIR?

Özellikle en iyi kestane balına sahip olmak için kestane balının üretildiği yerlerden almanız daha da mantıklı olacaktır. Aktarlardan almak yerine direkt arıcılardan alınmalıdır. Ancak bulunduğunuz bölgeden kaynaklı olarak arıcı bulunmuyorsa, kapalı çarşılardan bildiğiniz ve güvendiğiniz markalardan bal satın alabilmeniz mümkündür.

KESTANE BALI FAYDALARI NELER?

Faydalarıyla bilinen Kestane balı, bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin olmakla beraber iç organları toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır. İlaç niyetine tüketilebilen kestane balı, besin değerleri bakımından zengindir ve kalp ile damar sağlığını korumaktadır.

Kendine özgü tadı ile diğer ballardan kolayca ayırt edilebilen bu bal, halk arasında deli bal veya acı bal olarak da bilinmektedir. Kestane kokusu ve tadını alacağınız bu bal, doğal bir antiseptiktir. Ayrıca kısırlık ve idrar kesesi enfeksiyonları için önerilir, grip ve diş ağrısında etkili olmaktadır.

