Kestane balının faydaları nelerdir? Kestane balı balgam söker mi, yatarken kestane balı yenirse ne olur?

Bilimsel ismi castanea sativa mill, Türkçe karşılığı ise Avrupa kestanesi olan bir ağaç türünün çiçek kısımlarındaki özlerinden elde edilen bu balın kıvamı oldukça yoğundur. Ayrıca diğer ballara nazaran tadı biraz acıdır. Hem vitamin hem de mineraller yönünden zengin bir içeriğe sahip olan kestane balı, bu zengin içeriğinden kaynaklı pek çok rahatsızlığın giderilmesinde etkilidir. Buna ek olarak bünyesinde yüksek miktarda polen içermektedir.

Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balı içerisinde bol oranda vitamin ve çeşitli mineraller yer almaktadır. Özellikle C vitamini ile B vitamini yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bu bal, aynı zamanda bakır, potasyum, mangan, kalsiyum gibi mineralleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte az oranda olsa da demir ve çinko minerallerini de içermektedir. Kestane balının insan sağlığı üzerine önemli yararları da mevcuttur. Bu bağlamda kestane balı faydaları genel olarak şöyledir:

Bünyesinde yer alan vitaminler sayesinde bağışıklık destekleyici özelliği mevcuttur.

Kış zamanında yaygın olarak görülen soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların giderilmesinde etkilidir.

Sindirim sistemiyle ilgili olan ülser, gastrit gibi hastalıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

İçeriğindeki mineral ve çeşitli vitaminler sayesinde cinsel arzuyu artırıcı etkisi vardır. Bu özelliği, kestane balı cinsel faydaları arasında yer alır.

Bitkinlik, yorgunluk gibi durumların giderilmesine yardımcı olur ve vücuda enerji verir.

Güçlü bir antioksidan özelliği mevcuttur. Bu özelliğinden dolayı vücudu zararlı bakterilerden hızla temizler.

Kestane balı akciğere faydaları olan bir besin türüdür. Akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenir.

Kemik ve kas sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.

Antiseptik niteliğe sahip bir besin çeşididir.

Kan şekeri değerlerini düzenleyici özelliği vardır.

Kestane balı hangi hastalığa iyi gelir?

Bu balın doğru miktarda ve düzenli olarak tüketilmesi sağladığı yararlardan faydalanmak açısından oldukça önemli bir konudur. Metabolizmanın daha sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayıcı etkisi, aç karnına kestane balı yemek faydaları arasındadır. Kestane balının birçok rahatsızlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Sindirim sistemi sağlığını korumada etkili olan bu bal, yaraların daha hızlı iyileşmesinde etkin bir role sahiptir.

Kestane balının kan şekerini dengeleyici özelliği ve kan dolaşımını hızlandırıcı özellikleri de mevcuttur. İdrar yolu enfeksiyonları ve boğaz enfeksiyonlarının giderilmesinde de etkili olan bu bal, kış döneminde görülen hastalıkların daha hızlı atlatılmasında da etkilidir. Bu noktada akciğere iyi gelen bal hangisi konusu karşımıza çıkabilir. Kestane balının en önemli özelliklerinden biri akciğer ile ilgili rahatsızlıklara sağladığı olumlu etkileridir. Antioksidan özelliği ile hücre yenileyici etkisinden kaynaklı akciğerin zararları toksinlerden temizlenmesini sağlar.

Kestane balı günde ne kadar tüketilmeli?

Kestane balının bünyesinde vitamin, minerallerle birlikte çeşitli antioksidan maddeler de mevcuttur. Ayrıca fenolik, elajik, kafeik, flavanoid gibi önemli bileşenler de içerir. Kestane balının sağlık bakımından pek çok faydası olsa da dozunda tüketmek oldukça önemlidir. Uzmanlar bu balın gün içerisinde en fazla 1 yemek kaşığı kadar yenmesini önermektedir. Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen bu bal kişilerin güne daha zinde başlamasını sağlamaktadır. Kestane balının faydalarından tam olarak yararlanabilmek için tercih edilen balın organik ve doğal içeriğe sahip olduğundan emin olunması da dikkat edilmesi gereken noktalar arasındadır.

Kestane balı balgam söker mi?

Kestane balının içerisinde bulunan bileşenlerin insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Bu balın en belirgin özelliklerinden biri kış döneminde sıklıkla rastlanılan soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarda görülen belirtileri hafifletmesi ve bu hastalıkların vücuttan hızla atılmasıdır. Ayrıca balgam söktürücü niteliğe sahiptir. Bu noktada kestane balı öksürüğe iyi gelir mi konusu önem kazanır. Bu balın içerisinde bulunan vitaminler, mineraller ve çeşitli bileşenlerin öksürük kesici etkisi mevcuttur. Özellikle kronikleşmiş öksürüklerin kısa sürede kesilmesinde aktif bir role sahiptir.

Yatarken kestane balı yenirse ne olur?

Kestane balı düzenli ve doğru miktarda yenildiğinde birçok önemli yarar sunmaktadır. Bu yararlardan biri de sindirim sistemi sağlığı üzerinde bıraktığı olumlu etkileridir. Bu bal ülser, gastrit gibi mide ile ilgili rahatsızlıkların giderilmesinde şifa verici özelliğe sahiptir. Bu yüzden uyumadan önce kestane balı tüketildiğinde mideyle alakalı sorunların hafifletilmesinde etkili olmaktadır. Sindirim sistemi sağlığının yanı sıra cilt yüzeyinde görülen koyu lekelerin giderilmesinde de etkili olmakla beraber saç ile alakalı yaygın olarak görülen kepeklenme, dökülme gibi sorunlarında azalmasında aktif bir rolü vardır.

Kestane balını kimler kullanamaz?

Kestane balı çok sağlıklı bir besin kaynağı olmakla birlikte tüketiminde aşırıya kaçmamak önemlidir. Özellikle bazı bireylerin arılara, arıların yaptığı besinlere ve polene karşı ciddi seviyede alerjisi olabilir. Bu kişilerin bu balı tüketmeden önce uzman bir hekimden görüş almasında yarar vardır. Bu bal gerektiğinden fazla yendiğinde ise kişilerde mide bulantısı, tansiyon düşmesi, baş dönmesi gibi durumlar görülebilir. Günlük tavsiye edilen miktarın aşması durumunda ayrıca kilo aldırıcı özelliği ortaya çıkabilir. Bu tür etkiler, kestane balı zararları arasında bulunur. Bunlara ek olarak 2 yaşından küçük olan çocukların ve diyabet hastalarının bu balı tüketmesi önerilmemektedir.





