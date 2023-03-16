KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Ketçap deyip geçmeyin! Ne işlere yaradığını görünce inanamayacaksınız!

Ketçap deyip geçmeyin! Ne işlere yaradığını görünce inanamayacaksınız!

16.03.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en çok kullanılan sos olan ketçap, aslında göründüğü kadar basit bir gıda değil. Çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi var. Ketçap, yemeklere olan eşlikçiliğinin yanı sıra çok farklı alanlarda da etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Ketçap deyip geçmeyin! Ne işlere yaradığını görünce inanamayacaksınız!

Severek tüketilen sos olan ketçabın özellikleri duyanları şaşırttı. Ketçap o kadar fazla yiyecekle beraber kullanılabiliyor ki, birçok ülke insanının ortak noktası olarak öne çıkıyor. Yiyeceklerle tüketilmesinin dışında çok farklı kullanım şekilleri ve karmaşık bir geçmişi olan ketçabın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-16T222241.896

Ketçabın bugünkü ham maddesi domates ama bulunduğu ilk dönemlerde hamsi, istiridye, limon ve ceviz ketçabı da vardı. Daha sonra ketçabın baskın maddesi mantar oldu.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-16T222331.489

KALP SAĞLIĞINDA ETKİLİ

Ketçap, göğüs kanserini önleyici etkiye sahiptir.. Göğüs kanserine karşı likopenin etkileri kanıtlanmıştır ve ketçap, iyi bir likopen deposudur.

  • Prostat kanserini önler.

  • Cilt sağlığına katkıları vardır. Güneşin olumsuz etki ettiği cilt yüzeyinin hücre yenilenmesinde etkendir ve ultraviyole ışınlarına karşı korur.

ezgif.com-webp-to-jpg - 2023-03-16T223351.533

  • Kalp sağlığına olumlu etkileri vardır.

  • Kemik sağlığını güçlendirir. İçerdiği antioksidanlarla yeni kemik hücresi üretiminin dengesini sağlar.

  • Görme sağlığına olumlu etkileri vardır. Moleküler dejenerasyonu ve gece körlüğünü önler.

İLK İLAÇ OLARAK KULLANILDI

Ketçap aşağı yukarı 1835 yıllarında ilaç olarak kullanıldı ve domates hapı adıyla satıldı. Doktor John Cook Bennett, domatesin ishal, sarılık ve hazımsızlık gibi hastalıkları tedavi edebileceğini düşünüyordu. Fakat domates haplarının tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği daha kesinleşemeden sahte haplar sayesinde 4-5 senede piyasadan silindi.

Ketcap-Nasil-Yapilir-1024x683

KARARAN METALLERİ PARLATIR

Ketçap sirkeli bir çeşni olduğu için asidik bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde metal bir nesneyi ketçapla kaplayıp yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra durularsanız parladığını görürsünüz. Kararmış madeni paralar üzerinde de böyle bir etkisi bulunuyor.

IMG20210922050753

ARABALARDA KULLANILIR

Hatta sayıları az da olsa bazı araç sahipleri araçlarının dışını ketçapla kaplayarak parlak ve cilalı bir görüntü elde ederler.

7-min-2

Gümüşlerin üzerinde uzun süre kaldığı takdirdeyse mahvedebilir. Bu nedenle 15 dakikadan fazla uygulanmamalıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Verdiği kilolarla yaşadığı değişimi görenler şok oluyorVerdiği kilolarla yaşadığı değişimi görenler şok oluyor
İşkence aleti diyerek paylaştığı sütyensiz videosu tepki aldıİşkence aleti diyerek paylaştığı sütyensiz videosu tepki aldı
Dolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenlerDolgun, hacimli kaşlara ve kirpiklere sahip olmak zor değil! İşte yapmanız gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

Kalçasını açıkta bırakıp frikik vermek için eğildi

Kalçasını açıkta bırakıp frikik vermek için eğildi

Uzmanı açıkladı! Aldatıldığınızı gösteren gizli hareketler

Uzmanı açıkladı! Aldatıldığınızı gösteren gizli hareketler

15 yaş genç görünmenin yolunu paylaştı! Adeta gençlik iksiri...

15 yaş genç görünmenin yolunu paylaştı! Adeta gençlik iksiri...

Verdiği kilolarla yaşadığı değişimi görenler şok oluyor

Verdiği kilolarla yaşadığı değişimi görenler şok oluyor

Güzel gözlere sahip olmak için yaptıkları dehşete düşürüyor

Güzel gözlere sahip olmak için yaptıkları dehşete düşürüyor

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.