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Kettle kirecini anında söker atar! Tek malzemeyle kettle kirecini temizleme tüyosu

11.05.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kettle mutfakta en sık kullanılan küçük ev aletleri arasında yer alıyor. Çay tiryakilerinin ve öğrencilerin vazgeçilmezi olan kettelada biriken kireçler sağlığı riske atabiliyor. Temizlik uzmanlar kettle kirecini temizlemek için anında etki eden her evde bulunan malzemeyi açıkladı.

Kettle kirecini anında söker atar! Tek malzemeyle kettle kirecini temizleme tüyosu

Kettle kireci hem sağlığı hem de suyun tadını bozuyor. Zaman içerisinde biriken kettle kirecini temizlemek için farklı yöntemler aranıyor. Kettle kirecinden kurtulmak için kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız her evde bulunan doğal kireç çözücü yardımınıza koşuyor.

KETTLE KİRECİNİ TEMİZLEMENİN EN ETKİLİ YOLU

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Facebook'ta temizlik uzmanı Bayan Hinch'in sayfasında temizlik hakkında öneriler veriliyor. Bir kişi kettle kirecini etkili bir şekilde temizlemenin yolunu sordu. Çoğu kişi çaydanlığı kalın birikintilerden arındırmak için beyaz sirke kullanılmasını tavsiye etti.

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"Su ısıtıcısını beyaz sirke ve su ile kaynatın. Islatılmasına gerek yok. Çaydanlığımın altı kalın kireçle kaplıydı. Suyu beyaz sirke ve su ile kaynattım ve anında yok oldu." dedi.

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