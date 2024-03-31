Khaleesi'ye benzetilmişti! Bilecik'te CHP adayı Melek Mızrak Subaşı seçim zaferini ilan etti! İşte aldığı oy oranı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e yaptığı ziyarette siyah mantosuyla çekilen fotoğrafları sonrası Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen CHP adayı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanlığını kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 15 bin 800, AK Parti adayı Mustafa Yaman 11 bin 105 oy aldı. Subaşı'nın oyların yüzde 49'unu almayı başarırken, en yakın rakibi AK Parti adayı Mustafa Yaman yüzde 34,9'da kaldı.

AFYONKARAHİSAR'DA BURCU KÖKSAL KAZANDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını CHP adayı Burcu Köksal kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı.

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü. Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.







