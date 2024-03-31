HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Khaleesi'ye benzetilmişti! Bilecik'te CHP adayı Melek Mızrak Subaşı seçim zaferini ilan etti! İşte aldığı oy oranı

Khaleesi'ye benzetilmişti! Bilecik'te CHP adayı Melek Mızrak Subaşı seçim zaferini ilan etti! İşte aldığı oy oranı

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 23:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen (Khaleesi) karakterine benzetilen Melek Mızrak Subaşı seçim zaferini ilan etti. Daha önce Bilecik Başkan Vekilliği görevini de bir süre üstlenen Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart seçimlerini açık farkla kazanmayı başardı.

Khaleesi'ye benzetilmişti! Bilecik'te CHP adayı Melek Mızrak Subaşı seçim zaferini ilan etti! İşte aldığı oy oranı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik'e yaptığı ziyarette siyah mantosuyla çekilen fotoğrafları sonrası Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen’ karakterine benzetilen CHP adayı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanlığını kazandı.

AA-20240331-34149765-34149764-BILECIK_BELEDIYE_BASKANLIGINI_KESIN_OLMAYAN_SONUCLARA_GORE_CHP_ADAYI_MELEK_MIZRAK_SUBASI_KAZANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 15 bin 800, AK Parti adayı Mustafa Yaman 11 bin 105 oy aldı. Subaşı'nın oyların yüzde 49'unu almayı başarırken, en yakın rakibi AK Parti adayı Mustafa Yaman yüzde 34,9'da kaldı.

AFYONKARAHİSAR'DA BURCU KÖKSAL KAZANDI

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını CHP adayı Burcu Köksal kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Burcu Köksal 59 bin 218, AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay 37 bin 187 oy aldı.

Ekran görüntüsü 2024-03-31 231207

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü. Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP ilçe başkanlığında seçim kutlamasında balkon çöktü! CHP ilçe başkanlığında seçim kutlamasında balkon çöktü!
Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildiTepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi
AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilkAK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Melek Mızrak Subaşı Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

Sonuçlardan sonra bu sözlerle stüdyodan ayrıldı

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

SON DAKİKA: İstanbul'un ilçelerinde büyük değişimler var! CHP o ilçeleri alıyor: Bahçelievler, Üsküdar, Silivri, Çatalca, Ümraniye, Tuzla, Eyüp...

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

AK Parti kalelerini kaybetti! Kilis'te 2004'ten Konya'da 1992'den sonra bir ilk

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu seçimi kazandı!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Mal varlığıyla hafızalara kazınan Turgut Altınok, Ankara'da Mansur Yavaş'tan tarihi fark yedi!

Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

Tepkilere maruz kalmıştı! Bir kez daha seçim sonuçlarını bildi

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.