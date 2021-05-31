Kia, yeni nesil Sportage için ipucu görüntüleri paylaştı

2022 model Kia Sportage için bekleyiş sürüyor. Bugüne dek otomobile dair pek çok söylenti ve sızıntı ile karşılaştık ancak bu kez otomobilin tasarımına yönelik en net ipuçların yer aldığı görüntüler firmanın kendisinden geldi.

2022 KIA SPORTAGE'TAN RESMİ İPUÇLARI

Kia, biri iç mekanı diğer ikisi otomobilin genel tasarımını gösteren üç fotoğraf paylaşmış durumda. Dış tasarıma dair ipuçlarının saklandığı iki fotoğrafta modern tasarım çizgileri ile karşılaşıyoruz. Yeni Kia Sportage modelinde dikkatimizi çeken diğer bir detay da stop lambaları ve ön tarafta tasarımı tamamlayan bir figür olarak nitelendirebileceğimiz farlar oluyor.

Kia Sportage'ın iç tarafı için yayınlanan fotoğrafta ise hafif kavisli ancak oldukça büyük bir ekran çerçevesi ve sayıca az tuşlar görüyoruz. Anlaşılan o ki burada sadelikten yana bir bütünlük sağlanıyor. Direksiyon simidi ise üç kollu ve yenilenen Kia logosunu kalbinin ortasında taşıyor.

GÖZLER 8 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

Kia, Kia EV6'nın lansmanından sonra marka için önemli bir kilometre taşını daha ortaya çıkaracağını söyleyerek, tamamen yeni Sportage'ın tam tasarımının 8 Haziran'da görücüye çıkacağını aktarıyor.

