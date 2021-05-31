HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Kia, yeni nesil Sportage için ipucu görüntüleri paylaştı

Kia, yeni nesil Sportage için ipucu görüntüleri paylaştı

31.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kia, yeni Sportage için resmi görüntüler yayınladı. Resmi görsellerde otomobilin genel tasarıma ve ön konsoluna dair önemli ipuçları bulunuyor.

Kia, yeni nesil Sportage için ipucu görüntüleri paylaştı

2022 model Kia Sportage için bekleyiş sürüyor. Bugüne dek otomobile dair pek çok söylenti ve sızıntı ile karşılaştık ancak bu kez otomobilin tasarımına yönelik en net ipuçların yer aldığı görüntüler firmanın kendisinden geldi.

2022 KIA SPORTAGE'TAN RESMİ İPUÇLARI

Kia, biri iç mekanı diğer ikisi otomobilin genel tasarımını gösteren üç fotoğraf paylaşmış durumda. Dış tasarıma dair ipuçlarının saklandığı iki fotoğrafta modern tasarım çizgileri ile karşılaşıyoruz. Yeni Kia Sportage modelinde dikkatimizi çeken diğer bir detay da stop lambaları ve ön tarafta tasarımı tamamlayan bir figür olarak nitelendirebileceğimiz farlar oluyor.

Kia Sportage-1

Kia Sportage'ın iç tarafı için yayınlanan fotoğrafta ise hafif kavisli ancak oldukça büyük bir ekran çerçevesi ve sayıca az tuşlar görüyoruz. Anlaşılan o ki burada sadelikten yana bir bütünlük sağlanıyor. Direksiyon simidi ise üç kollu ve yenilenen Kia logosunu kalbinin ortasında taşıyor.

Kia Sportage-2

TOTAL ve Kia iş birliğini yenilediTOTAL ve Kia iş birliğini yeniledi

GÖZLER 8 HAZİRAN'A ÇEVRİLDİ

Kia, Kia EV6'nın lansmanından sonra marka için önemli bir kilometre taşını daha ortaya çıkaracağını söyleyerek, tamamen yeni Sportage'ın tam tasarımının 8 Haziran'da görücüye çıkacağını aktarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Fiat Fiorino güncel fiyat listesi!Fiat Fiorino güncel fiyat listesi!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

MİT'ten FETÖ operasyonu! Selahaddin Gülen yakalandı

MİT'ten FETÖ operasyonu! Selahaddin Gülen yakalandı

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor

Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.