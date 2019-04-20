Kıbrıs’ta dehşet! Anne ve 6 yaşındaki kızını…

RMMO Subayı'nın evinde temizlikçi olarak çalışan Filipinli uyruklu Marry Rose isimli kadın ve 6 yaşındaki kızı, Mayıs 2018'de ortadan kaybolmuştu. Anne ve kızın kaybolmasının ardından tanıdıkları polise haber vermişti.

Kıbrıs’ta anne ve 6 yaşındaki kızın katili bulundu

Rum polisi de, olayla ilgili çalışma başlatmış; gözaltına alınan RMMO Subayı ilk ifadesinde Filipinli ailenin ülkesine geri döndüğünü söylemiş; yapılan araştırmalarda, Rose ve 6 yaşındaki kızının Ada'dan çıkış yapmadığı belirlenmişti. Gelişme sonrası Rum polisi de, yeterli delil bulamadığı için RMMO Subayı'nı serbest bırakmıştı.

'ANNE VE KIZINI MADEN OCAĞINA GÖMDÜ' Olayın seyri; 15 Nisan pazartesi günü Mitsero köyünde bulunan eski taş ocağında 15.00 sularında bölgeyi gezen iki turist tarafından, çürümüş bir kadın cesedinin bulunmasıyla değişti. Rum polisinin yaptığı incelemede kadının Marry Rose olduğu belirlendi. Bunun üzerine RMMO Subayı yeniden gözaltına alındı.

'ŞAHİT OLDU DİYE 6 YAŞINDAKİ KIZI DA ÖLDÜRDÜ' RMMO Subayı, sorgusu sırasında kadını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Eşinden ayrı yaşayan RMMO Subayı, 4 Mayıs 2018'de önce kadını öldürdüğünü, sonrasında ise olayı gören 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü söyledi.