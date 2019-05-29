Kiğılı, Oktay Kaynarca özel koleksiyonunu tanıttı

Kiğılı, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımları düzenlediği bir lansman ile tanıttı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da dahil olduğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği en özel parçalar moda severlerin beğenisine sunuldu.

’Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca, “Marka eşittir güven diyerek” 1938 yılından itibaren erkek giyim markası olarak faaliyetini sürdüren Kiğılı’nın ’In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımlarına dâhil oldu.

Eski Büyükdere İskelesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla usta oyuncunun seçmiş olduğu özel koleksiyonun tanıtımı yapıldı. Organizasyona Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Oyuncu Oktay Kaynarca ve davetliler katıldı.

“Çok iyi bir iş çıkardık”

Oktay Kaynarca ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten Hilal Suerdem, “Oktay çok doğal bir insan, çok güzel bir karakter. Topluma değer katan ve kendi değerini bulan bir insan. Biz de güvene, kaliteye ve kişilik yapılarına çok değer veren bir firmayız. Hayat görüşümüz bu. İnsanların bu anlamda sevgisini kazandık. O nedenle işbirliklerimize önem veriyoruz. Bu anlamda da Oktay Bey’le yaptığımız işbirliğinden çok memnunuz. Mükemmel bir enerjisi var ve bu işe güzel enerjisini kattı. Çok iyi bir iş çıkardık. Bu işbirliği tamamen reklam amaçlı değil, doğaçlama olarak ortaya çıktı. Bundan sonraki çalışmalarımız da doğaçlama gidecek. Örnek insanlar, örnek markalar topluma örnek olmaya devam etmeli. Toplumun birlikteliğe, saygıya ihtiyacı var. Biz de firma olarak bu temaları işlemeye çalışıyoruz” dedi.