Kıl Dönmesi: Neden olur, nasıl geçer?

Cilt yüzeyinde bulunan tüyler, özellikle kuyruk sokumundakiler, buradaki derinin ince olması nedeniyle alt tabakaya ulaşabilir. Alt tabakada biriken kıllar bir süre sonra bazı sağlık sorunlarına yol açar. Kuyruk sokumu bölgesinde en çok görülen sorunlardan birisi kıl dönmesidir.
Tıp alanındaki ismi pilonidal kistidir. İnsan vücudunun hemen her bölgesinde bulunan kılların deriye batması ve vücuda girmesi sonucunda meydana gelir. Her yaş ve cinsiyette görülebilmekle beraber genç erkeklerde daha çok rastlanır. Çoğunlukla kuyruk sokumunda görülür. Nadir olarak koltuk altı, göbek deliği ya da vücudun herhangi bir yerinde de meydana gelebilir. İlerleyen zamanlarda, kuyruk sokumunda sivilce gibi küçük bir delik ortaya çıkar ve bu bölge şişip apselenebilir.
Kıl dönmesi daha çok erkeklerde görülse de, 15 ve 30 yaş aralığındaki herkes risk grubundadır. 40 yaşından sonra bazı yapısal faktörlere bağlı olarak deri, özellikle kuyruk sokumu bölgesinde bir miktar kalınlaşır. Bu nedenle 40 yaşından sonra nadiren ortaya çıkar. Bu sorun, vücudunda kıllanma ve tüylenmenin fazla olduğu, kilolu kişilerde daha sık görülür. Giyim tarzı ve hijyen de kıl dönmesinde önemli bir etkendir.
Her insan oturma pozisyonunda hem dinlenir hem de kendini daha rahat hisseder. Ancak oturma süresi, uzmanlar tarafından belirlenen süreden daha fazla olduğu zaman birçok sağlık sorunu da beraberinde getirir. Vücudun uzun süre hareketsiz olarak aynı pozisyonda kalması, bir süre sonra duruş bozukluğuna ve vücudun işlevini tam olarak yerine getirememesine neden olur. Özellikle bilgisayar başında ve masa başı bir işte çalışanlar daha çok risk altındadır.
Fazla kilolar, insan sağlığını büyük oranda tehdit ettiği gibi aynı zamanda kıl dönmesine de neden olabilir. Derinin birbirine sürtünmesinden dolayı kilolu insanlarda daha sık görülür. Kilonuzu normal değerler arasında sabitlediğinizde bu riski azaltmış olursunuz.
Özellikle gençler vücudunu daha çok ön plana çıkarmak amacıyla ya da estetik kaygılardan ötürü dar kıyafetleri tercih ederler. Ancak özellikle dar pantolonlar kan akışına belirli bir oranda engel olur. Bu durumda kan akışının azaldığı bölgelerde ciddi sorunlara yol açar. Vücut dar kıyafetlerin verdiği baskıyla terlemeye daha yatkındır. Daha fazla terlemek de kıl dönmesi probleminin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Çünkü terleyen deri yumuşar ve geçirgenliği artar.
Yavaş yavaş oluşum gösterdiği için belirli bir seviyeye kadar kendini belli etmez. Ancak ilerleyen zamanlarda enfeksiyon ve apse oluşumuyla birlikte önlem almaya fırsat tanımadan, bir anda belirgin bir hale gelebilir. Bu arada kendini belli eden bazı belirtileri de beraberinde getirir. Hastalığın hangi aşamasında olduğu baz alınarak, belirtilerde farklılıklar görülebilir.
Hastalığın kendini göstermesi ve ter bezleri deliğinden derinin alt tabakasına giren kılların büyük bir yumak oluşturması için aylar, bazen de yıllar gerekebilir. Rahatsızlık teşhis edildikten sonra, belirtileri hafifletmek için doktorunuz ilaç ve krem tavsiye edebilir. Ancak kullanmanız gereken ilaç ya da krem hastalığı iyileştirmez. Kıl dönmesine hangi bölüm bakar merak ediyorsanız: Hastalar, bu sağlık sorununu sivilce olarak nitelendirdiği için ilk olarak dermatoloji doktoruna başvurur. Dermatoloji alanındaki doktor sivilce olmadığını fark ederek, genel cerrahi bölümüne yönlendirir. Aslında kıl dönmesi direkt olarak genel cerrahi alanının rahatsızlığıdır. Bunun için Proktoloji uzmanlarının tercih edilmesi gerekir.
Hastalığın 1 ve 2. evresinde uygulanan tedavi yöntemiyle cerrahi bir operasyona gerek duyulmayabilir. Mikrosinusektomi adı verilen bu yöntemde kuyruk sokumu bölgesi kıllardan tamamen arındırılır ve temizlenir. Sadece sorunlu olan bölgeye anestezi uygulanır. Bu operasyon ameliyata göre daha kısa sürer ve kesi daha küçük boyutlarda olur. Yaklaşık 10 dakikada operasyon tamamlanabilir. Küçük ebatlarda bir kesi ile kıl yumağı alınır. Hasta aynı gün içerisinde taburcu olabilir.
Hastalığın 3 ve 4. evresinde deri altında biriken kıl yumağının cerrahi bir operasyonla alınması gerekir. Cerrahi operasyonda hastaya genel anestezi uygulanır ve belirli bir oranda kesi yapılır. İlerleyen aşamalar için tek tedavi yöntemi budur. Ancak ameliyattan sonra dikkat edilmediği sürece tekrar edebilir. Bu nedenle özellikle kuyruk sokumunda bulunan kılların lazer yöntemiyle tamamen kıldan arındırılması problemin yeniden ortaya çıkmasını engeller. Bu alanın temizliğine çok dikkat edilmeli ve sık sık kontrol edilmesi gerekir.
Kıl dönmesinde ağrıyı azaltmak için bazı bitkisel yöntemler uygulayabilirsiniz.
Karbonat: Birçok sağlık sorununda kullanılır. Özellikle kıl dönmesi probleminde sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bunun için bir miktar karbonatı suyun içerisinde karıştırın ve sorunlu bölgeye masaj yaparak uygulayın, günde birkaç kere bu işlemi tekrarlayabilirsiniz.
Çay ağacı yağı: Bitkisel yağ kullanımı kıl dönmesinde olumlu sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir. Bir miktar suyun içerisine çay ağacı yağı ilave edin. Sorunlu olan bölgeyi temizledikten sonra, soğuk suyla durulayın. Gün içerisinde birkaç kere uygulayabilirsiniz.
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