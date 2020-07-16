Kıl Dönmesi: Neden olur, nasıl geçer?

Cilt yüzeyinde bulunan tüyler, özellikle kuyruk sokumundakiler, buradaki derinin ince olması nedeniyle alt tabakaya ulaşabilir. Alt tabakada biriken kıllar bir süre sonra bazı sağlık sorunlarına yol açar. Kuyruk sokumu bölgesinde en çok görülen sorunlardan birisi kıl dönmesidir. Kıl Dönmesi Nedir? Tıp alanındaki ismi pilonidal kistidir. İnsan vücudunun hemen her bölgesinde bulunan kılların deriye batması ve vücuda girmesi sonucunda meydana gelir. Her yaş ve cinsiyette görülebilmekle beraber genç erkeklerde daha çok rastlanır. Çoğunlukla kuyruk sokumunda görülür. Nadir olarak koltuk altı, göbek deliği ya da vücudun herhangi bir yerinde de meydana gelebilir. İlerleyen zamanlarda, kuyruk sokumunda sivilce gibi küçük bir delik ortaya çıkar ve bu bölge şişip apselenebilir. Kıl Dönmesi Neden Olur? Kıl dönmesi daha çok erkeklerde görülse de, 15 ve 30 yaş aralığındaki herkes risk grubundadır. 40 yaşından sonra bazı yapısal faktörlere bağlı olarak deri, özellikle kuyruk sokumu bölgesinde bir miktar kalınlaşır. Bu nedenle 40 yaşından sonra nadiren ortaya çıkar. Bu sorun, vücudunda kıllanma ve tüylenmenin fazla olduğu, kilolu kişilerde daha sık görülür. Giyim tarzı ve hijyen de kıl dönmesinde önemli bir etkendir.

1. Uzun süre oturma Her insan oturma pozisyonunda hem dinlenir hem de kendini daha rahat hisseder. Ancak oturma süresi, uzmanlar tarafından belirlenen süreden daha fazla olduğu zaman birçok sağlık sorunu da beraberinde getirir. Vücudun uzun süre hareketsiz olarak aynı pozisyonda kalması, bir süre sonra duruş bozukluğuna ve vücudun işlevini tam olarak yerine getirememesine neden olur. Özellikle bilgisayar başında ve masa başı bir işte çalışanlar daha çok risk altındadır. 2. Fazla kilolu olmak Fazla kilolar, insan sağlığını büyük oranda tehdit ettiği gibi aynı zamanda kıl dönmesine de neden olabilir. Derinin birbirine sürtünmesinden dolayı kilolu insanlarda daha sık görülür. Kilonuzu normal değerler arasında sabitlediğinizde bu riski azaltmış olursunuz. 3. Dar kıyafetler tercih etmek Özellikle gençler vücudunu daha çok ön plana çıkarmak amacıyla ya da estetik kaygılardan ötürü dar kıyafetleri tercih ederler. Ancak özellikle dar pantolonlar kan akışına belirli bir oranda engel olur. Bu durumda kan akışının azaldığı bölgelerde ciddi sorunlara yol açar. Vücut dar kıyafetlerin verdiği baskıyla terlemeye daha yatkındır. Daha fazla terlemek de kıl dönmesi probleminin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Çünkü terleyen deri yumuşar ve geçirgenliği artar.

Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir? Yavaş yavaş oluşum gösterdiği için belirli bir seviyeye kadar kendini belli etmez. Ancak ilerleyen zamanlarda enfeksiyon ve apse oluşumuyla birlikte önlem almaya fırsat tanımadan, bir anda belirgin bir hale gelebilir. Bu arada kendini belli eden bazı belirtileri de beraberinde getirir. Hastalığın hangi aşamasında olduğu baz alınarak, belirtilerde farklılıklar görülebilir. Enfeksiyon ve apse oluşumu: Belirli bir aşamadan sonra enfeksiyon ve daha sonrasında apse gibi belirtiler gösterir. Özellikle kuyruk sokumu kıl dönmesi enfeksiyona daha yatkındır.

Belirli bir aşamadan sonra enfeksiyon ve daha sonrasında apse gibi belirtiler gösterir. Özellikle kuyruk sokumu kıl dönmesi enfeksiyona daha yatkındır. Otururken kuyruk sokumunda batma hissi: Özellikle oturma pozisyonundayken, kuyruk sokumunda batma ve acı hissi meydana gelir. Kalçanızın üzerine oturmada zorluk yaşayabilirsiniz. Bu nedenle yan oturmak ya da uzanma pozisyonunda durmak acıyı hafifletir. Aynı zamanda kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı tamamen azaltır. Bu alana baskı yapılmadığı sürece herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez.

Özellikle oturma pozisyonundayken, kuyruk sokumunda batma ve acı hissi meydana gelir. Kalçanızın üzerine oturmada zorluk yaşayabilirsiniz. Bu nedenle yan oturmak ya da uzanma pozisyonunda durmak acıyı hafifletir. Aynı zamanda kuyruk sokumu üzerindeki baskıyı tamamen azaltır. Bu alana baskı yapılmadığı sürece herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Ateş: Apsenin erken zamanda fark edilmeyerek daha fazla büyümesi, belirtilerin daha güçlü olarak kendini göstermesine neden olabilir. Belirli bir seviyeye gelen kılın dönmesi, vücutta rahatsızlık hissinin oluşmasına ve belirli bir oranda vücudu etkilemeye başlar. Bununla beraber vücutta ateş, titreme gibi belirtiler meydana gelebilir.

Apsenin erken zamanda fark edilmeyerek daha fazla büyümesi, belirtilerin daha güçlü olarak kendini göstermesine neden olabilir. Belirli bir seviyeye gelen kılın dönmesi, vücutta rahatsızlık hissinin oluşmasına ve belirli bir oranda vücudu etkilemeye başlar. Bununla beraber vücutta ateş, titreme gibi belirtiler meydana gelebilir. Kaşıntı: Belirgin bir hale geldikten sonra kıl dönmesinin ortaya çıktığı deri çok fazla kaşınmaya başlar. Çok fazla kaşındığı için kanamaya neden olabilir ve başlangıç aşamasından itibaren her aşamada görülür. Kıl Dönmesi Nasıl Geçer? Hastalığın kendini göstermesi ve ter bezleri deliğinden derinin alt tabakasına giren kılların büyük bir yumak oluşturması için aylar, bazen de yıllar gerekebilir. Rahatsızlık teşhis edildikten sonra, belirtileri hafifletmek için doktorunuz ilaç ve krem tavsiye edebilir. Ancak kullanmanız gereken ilaç ya da krem hastalığı iyileştirmez. Kıl dönmesine hangi bölüm bakar merak ediyorsanız: Hastalar, bu sağlık sorununu sivilce olarak nitelendirdiği için ilk olarak dermatoloji doktoruna başvurur. Dermatoloji alanındaki doktor sivilce olmadığını fark ederek, genel cerrahi bölümüne yönlendirir. Aslında kıl dönmesi direkt olarak genel cerrahi alanının rahatsızlığıdır. Bunun için Proktoloji uzmanlarının tercih edilmesi gerekir.

1. Cerrahi operasyon Hastalığın 1 ve 2. evresinde uygulanan tedavi yöntemiyle cerrahi bir operasyona gerek duyulmayabilir. Mikrosinusektomi adı verilen bu yöntemde kuyruk sokumu bölgesi kıllardan tamamen arındırılır ve temizlenir. Sadece sorunlu olan bölgeye anestezi uygulanır. Bu operasyon ameliyata göre daha kısa sürer ve kesi daha küçük boyutlarda olur. Yaklaşık 10 dakikada operasyon tamamlanabilir. Küçük ebatlarda bir kesi ile kıl yumağı alınır. Hasta aynı gün içerisinde taburcu olabilir. Hastalığın 3 ve 4. evresinde deri altında biriken kıl yumağının cerrahi bir operasyonla alınması gerekir. Cerrahi operasyonda hastaya genel anestezi uygulanır ve belirli bir oranda kesi yapılır. İlerleyen aşamalar için tek tedavi yöntemi budur. Ancak ameliyattan sonra dikkat edilmediği sürece tekrar edebilir. Bu nedenle özellikle kuyruk sokumunda bulunan kılların lazer yöntemiyle tamamen kıldan arındırılması problemin yeniden ortaya çıkmasını engeller. Bu alanın temizliğine çok dikkat edilmeli ve sık sık kontrol edilmesi gerekir.