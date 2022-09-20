'Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır' demişti! Bülent Kuşoğlu istifa iddialarına yanıt verdi

Haziran 2023'te yapılacak seçimlere yaklaşılırken Millet İttifakı'nın adayı henüz netlik kazanmadı. Millet İttifakı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir” ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA İDDİALARINA YANIT

Bu sözleriyle siyaseti hareketlendiren Kuşoğlu, istifa ettiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kuşoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer aldığı gibi istifam veya 6’lı Millet Masası ile ilgili demecim söz konusu değildir."

Sosyal Medyada yer aldığı gibi istifam veya 6’lı Millet Masası ile ilgili demecim söz konusu değildir. — Bülent Kuşoğlu (@bkusoglu) September 19, 2022



