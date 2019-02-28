HABER

Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

'PARA DA VAR, PUL DA VAR, TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKEDİR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programının son bölümünde, Osmangazi ilçesinde akademik odalar, STK'lar, iş insanları ve partililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)

'PARA DA VAR, PUL DA VAR, TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKEDİR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'daki programının son bölümünde, Osmangazi ilçesinde akademik odalar, STK'lar, iş insanları ve partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, CHP'li başkanların harcadıkları her kuruşun hesabını halka vereceğine dikkat çekerek, "Adaylarımız neyle yönetecekler? Hangi gelirle yönetecekler? Sizden toplanan vergilerle bir kenti yönetir belediye başkanı. Su parası toplar, çöp parası toplar, esnaftan para toplar. Yani sizden alınan paralarla size hizmet ediliyor. Bu noktada bizim belediye başkanlarımızın diğer belediye başkanlarından farkı; bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete verir. 'Para yok, pul yok, neyle hizmet edilecek?' diyorlar. Para da var, pul da var. Türkiye zengin bir ülkedir" dedi.
'MALI GÖTÜREN EL ÜSTÜNDE TUTULUYOR'
Belediyecilikte planlı hareket etmenin ekonomiye de değer katacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Konya'dan küçük bir devlet var: Hollanda. Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye'ninki ise 15- 16 milyar dolar. Ne için? Çünkü orada planlama var. Orada devleti yönetenler, belediyeleri yönetenler akıllarını kullanıyorlar. Vatandaşı ve kendi ülkelerini düşünüyorlar. Her kuruşun hesabını da kendi halkına veriyorlar. Bizde bu gelenek yok. Malı götüren el üstünde tutuluyor. Yolsuzluk yapan el üstünde tutuluyor. Bu çarkı tersine çevireceğiz. Ne zaman? Martın sonu bahar geliyor inşallah" ifadelerini kullandı.
'OLABİLİR, BİR VATANDAŞ BİZE KIZABİLİR'
Halka hesap vereceklerine tekrar dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasına şu cümlelerle son verdi:
"Bizler bütün hizmetleri yapacağız, yaparken de hesap vereceğiz. Birileri halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul etmiyor. Ne demek halka hesap vermek; halka tepeden bakıyorlar. Biz öyle değiliz. Kendi halkıma, kendi vatandaşıma güveniyorum. Olabilir, bir vatandaş bize kızabilir. Ben politikacı olarak bir vatandaş bana kızıyorsa ben o vatandaşı dinlemeliyim. Bana niye kızıyor? Bir derdi var, bana niye boşuna kızsın. Ya onun bir derdi var ya da benim bir eksiğim, bir yanlışım var. Siz bütün bunları reddedip vatandaşı aşağılarsanız bu doğru bir tablo değildir."
Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Bursa'daki programını tamamladı.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)Kılıçdaroğlu: Bizimki hizmet etme, diğerlerininki yeşil dolar mücadelesi (4)

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Bakan Gül’ün Van temaslarıBakan Gül’ün Van temasları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

En Çok Okunan Haberler

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.