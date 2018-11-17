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Kılıçdaroğlu, Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Maltepe Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim'de açılan Cumhuriyet Parkı'nı ziyaret etti.

Maltepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi'nde bulunan 44 dönümlük parkı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.

Parktaki vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Anadolu Yakası'na ve Maltepe'ye bu yeşil alanın kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na parkla ilgili bilgi verdi. Kılıç, "Burası 44 dönümlük bir arazi. Eskiden kurban kesim alanı olarak kullanıyordu. Maltepelilere danıştık, 'park istiyoruz' dediler. İki yıllık bir çalışmanın sonucunda bu araziyi, bölgenin en büyük yeşil alanlarından birine dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından parktan ayrıldı.

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ali kılıç Canan Kaftancıoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Parkı Maltepe Belediyesi

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