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Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluş Yıldönümü programında konuştu. Kılıçdaroğlu AK Parti hükümetine yüklenerek, "Sistem mistem hepsi hikaye tek adam rejimindeyiz. Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya 'Ayranı yok içmeye...' gerisini siz getirin. Bunların geldiği, Türkiyeyi getirdikleri nokta bu arkadaşlar." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos resepsiyonundaki menüyü sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, 'Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya ‘Ayranı yok içmeye..’ gerisini siz getirin' dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun sözleri;

Şu düzenledikleri şeye bakın. 30 Ağustos dolayısıyla. Ejder meyveli smotii, efuli liçi meyvesi eşliğinde, aluevera (vallahi dilimiz de dönmüyor ama neyse idare edin), pataşur zencefilli bilmem ne… Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya ‘Ayranı yok içmeye..’ gerisini siz getirin. Bunların geldiği, Türkiyeyi getirdikleri nokta bu arkadaşlar.”

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Kemal Kılıçdaroğlu 30 ağustos resepsiyonu 30 Ağustos resepsiyonu menüsü CHP

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