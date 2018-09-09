Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos resepsiyonundaki menüyü sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, 'Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya ‘Ayranı yok içmeye..’ gerisini siz getirin' dedi.
Şu düzenledikleri şeye bakın. 30 Ağustos dolayısıyla. Ejder meyveli smotii, efuli liçi meyvesi eşliğinde, aluevera (vallahi dilimiz de dönmüyor ama neyse idare edin), pataşur zencefilli bilmem ne… Hani bizim meşhur bir lafımız vardır vatandaş der ya ‘Ayranı yok içmeye..’ gerisini siz getirin. Bunların geldiği, Türkiyeyi getirdikleri nokta bu arkadaşlar.”
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