Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı işaret ederek 'Kemal Derviş ile olan ilişkisini açıklasa iyi olur' açıklamasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"O ifadeyi yadırgadığımı ifade edebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir. O dönem kendisi Başbakan Yardımcısı değil miydi? Faik Bey miydi Başbakan Yardımcısı. Pes yani. Ayrıca Türkiye’de kuruluş mu yok? Kendinizi gidip başka bir şirkete denetletiyorsunuz."

CHP lideri gündeme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

-Adaylardan bilgi isteyeceğiz: (Adayların nasıl belirleneceği sorusu üzerine) Her bölgenin kendine özgü koşulları var. Orada bilinen, saygınlığı olan, seçim kazanma potansiyeli yüksek olan adaylarla yola çıkmak ve dolayısıyla da buna göre bir hazırlık yapmak gibi bir çalışma var. Onun da altyapısı büyük ölçüde tamamlandı. Belediye başkanı olacak adaylardan bilgi isteyeceğiz. Neden aday olmak istiyorsunuz, var olan sorunlara nasıl çözüm üreteceksiniz diye. Başvuru yaparken böyle bir dosya da getirecekler bize. Dolayısıyla her belde için yaşanan sorunların birikimini elde etmiş olacağız, arkadaşlarımızın çözüm önerileri alınmış olacak. Biz Türkiye genelinde her belediyenin ister büyükşehir, ister küçük bir beldenin belediye başkanının asgari yapmaları gereken belli standart ve hizmetleri listeleyerek takvime bağlayacağız. Seçilen arkadaşlarımız öngörülen hizmetleri yerine getirecekler.