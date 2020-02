Kılıçdaroğlu'ndan 'Gezi Parkı eylemleri davası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Gençlerin yaptıkları eylemlerde saygı ile karşılamamız gerekiyor. Bir dönemin savcılarının hazırladığı iddianamelerle bizim gençlerimiz, akademisyenlerimiz yargılanıyor. Adalet dediğimiz kavramın içini boşaltmamız lazım. Gezi olayları üzerinden çok zaman geçti. Gençlerimiz hayatlarını kaybetti. İktidarın baskısı sonucu hayatlarını kaybettiler. Hiçbiri ellerine silah almadılar. Bu kadar hoşgörülü bir eylemi bir darbe eylemi gibi tanımlamak asla ve asla doğru değildir. Osman Kavala 840 gündür tutuklu. AİHM'in kararını uygulayacak mahkeme bulamadılar. Nasıl bir adalettir. Üst mahkemenin verdiği karara alt mahkeme uymayacağım diyebildi. Bu ülkede adalet var mı? Bu yargı hiyerarşisine ne gerek var o zaman?

Hepimiz bu davanın adalet içinde sonuçlanmasını bekliyoruz her şeye rağmen. Her şeye rağmen adalet, güzellik olmalı. Birlikte yaşamalıyız. Biz hep beraber bu ülkede demokrasiyi savunacağız. Her inanca saygı göstereceğiz, her yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Siyasetteki kini, öfkeyi, intikamı bir tarafa bırakmalıyız. O çocukların tamamı bizim çocuklarımız. Hapiste tutsan ne olur, kelepçe vursan ne olur, sen mi kazanırsın? Anneler böyle düşünür, babalar böyle düşünür. Allah'ın bize verdiği en değerli hazine akıl. Aklımızı kullandığımız zaman bütün bu sorunları aşarız. Aklımızı kullandığımız zaman işsizliği önleyebiliriz. Dolayısıyla aklı kullanmak kadar güzel bir şey yok. En değerli hazinemiz akıl.