Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarının sona ermesinin ardından önceki gün düzenlenen PM toplantısında 'küskün'lerin partiyi boykot edeceği tartışması gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'boykot' tartışmalarıyla ilgili, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği kaydedildi.
'BİTANESİN'
Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kişisel Twitter hesabından alıntılayan "bitanesin:)" notuyla paylaştı
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