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Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li küskünler doğrudan AK Parti'ye oy versin" sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. AK Parti'den ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülen Turan, Kılıçdaroğlu'na "Bitanesin" dedi

Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

CHP’de olağanüstü kurultay tartışmalarının sona ermesinin ardından önceki gün düzenlenen PM toplantısında 'küskün'lerin partiyi boykot edeceği tartışması gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun 'boykot' tartışmalarıyla ilgili, “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” dediği kaydedildi.

'BİTANESİN'

Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kişisel Twitter hesabından alıntılayan "bitanesin:)" notuyla paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Ker ak parti Bülent Turan

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