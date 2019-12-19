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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katılacağı tören öncesi bir kadın pankart açmak istedi. Kadın, güvenlik görevlileri ve korumaların müdahalesiyle sahneden çıkarıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

SAHNEDEN ÇIKARILDI

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görelileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.

NE YAZDIĞI GÖRÜLMEDİ

Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu pankart

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadına şiddete hayır dı? Meclis sıralarına tak tak tak vururken böyle demiyorlar mıydı?
Kadına uygulanan şiddeti kınıyorum. Bir bayana böyle bir hareket yapamazsınız. Lanet olsun kadın düşmanları
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