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Kılıçdaroğlu'nun üst üste ikinci mağlubiyeti sonrası Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: "Bari rezil olmasaydınız!"

05.11.2023 11:08 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu 2023'teki ikinci seçim mağlubiyetini alarak CHP genel başkanlığına veda etti. Kılıçdaroğlu ve çevresi hakkında gazeteci Fatih Altaylı'dan çok sert bir çıkış geldi. Altaylı, CHP kurultayında seçimin ikinci tura kalmasına değinerek "Keşke dün önünüze gelen ikinci şansı kullanıp ilk turun sonunda yarıştan onurunuzla çekilip alkışlanarak gitseydiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun üst üste ikinci mağlubiyeti sonrası Fatih Altaylı'dan çok sert çıkış: "Bari rezil olmasaydınız!"

14-28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP'de 'değişim' taraftarları dünkü kurultay seçiminde zafer kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderlik koltuğuna veda ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve dün iki turda tamamlanan seçimde kaybetmesine ilişkin çok çarpıcı bir yorum yaptı.

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"HİÇ DEĞİLSE GİDERAYAK İYİ BİR ÖRNEK OLABİLSEYDİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine dikkat çeken Altaylı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Keşke seçim ertesi onurunuzla istifa ederek şerefli bir şekilde gitseydiniz. Keşke dün önünüze gelen ikinci şansı kullanıp ilk turun sonunda yarıştan onurunuzla çekilip alkışlanarak gitseydiniz. Keşke hiç değilse giderayak iyi bir örnek olmayı becerebilseydiniz.

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"EN AZINDAN REZİL OLMASAYDINIZ"

Keşke çevrenize kimi kifayetsiz muhteris, kimi ahlaksız ve kimi de aptal bir grup yerine üç beş gerçek vatansever toplamış olsaydınız, keşke Atatürk’ün adını kurultay öncesinde de ansaydınız. Keşke Cumhurbaşkanı olamasanız bile en azından rezil olmasaydınız."

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Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu

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