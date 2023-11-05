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İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ses getirecek sözler! Seçimden saatler sonra ilk açıklama: 'Uyuyamadım, hiç uyumayacak gibiyim'

05.11.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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CHP kurultayında ilk gün gece 3 sularında Özgür Özel'in yeni genel başkan seçilmesiyle sona erdi. Kurultayda divan başkanlığı görevini yürüten ve Özgür Özel'i destekleyen 'değişim' hareketinin öncülerinden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündem yaratacak bir açıklama geldi. İmamoğlu ayrıca seçim sonrası Kılıçdaroğlu'yla görüştüklerini dile getirdi.

İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ses getirecek sözler! Seçimden saatler sonra ilk açıklama: 'Uyuyamadım, hiç uyumayacak gibiyim'

Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun süredir yanıtını bekleyen bilmece çözüldü. Genel başkanlık seçiminde ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine seçim ikinci tura kaldı. Delegeler 'değişim' dedi, Özgür Özel partinin 8. genel başkanı oldu.

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İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA! "UYUYAMADIM, HİÇ UYUMAYACAK GİBİYİM"

14-28 Mayıs seçimlerinin sona ermesinden itibaren 'değişim' çıkışını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay sürecinde desteklediği Özgür Özel'i tebrik etti. Saatler önce biten kurultayın ardından bu sabah başlayan İstanbul Maratonu'na katılan Ekrem İmamoğlu, seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'yla ilgili de mesajlar vererek şunları söyledi:

"Güzel bir gündü. Tarihi anlardan biri oldu benim için. Uyuyamadım, herhalde bir gün daha uyuyamayacağım. Hiç uyumayacak gibi bir motivasyonum da var onu söyleyeyim.

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"KILIÇDAROĞLU'NDAN HELALLİK İSTEYECEĞİZ"

Ben kendisini dün akşam da aradım, bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de kendisini arayacağım, helallik isteyeceğiz tabii ki. Partimizin büyüğüdür, başımızın tacıdır. Deneyimlerinden mutlaka faydalanacağız. Kendilerine sağlık diliyorum. Ömrü uzun olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde yeniden buluşmamızı diliyorum."

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