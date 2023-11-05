Özgür Özel kazandı, Devlet Bahçeli'nin sözleri yeniden gündem oldu: Özgür derim ben!

CHP'nin yeni genel başkanı belli oldu. CHP’nin liderliği için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı Özgür Özel yarıştı. 1366 delegeden 812 oy alarak 38'inci Olağan Kurultay'da Manisa Milletvekili Özgür Özel CHP Genel Başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu ise 536 oyla genel başkanlık yarışında 2'inci oldu. 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Özgür Özel'in seçimi kazanması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Temmuz ayında yapmış olduğu bir açıklama, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

25 Temmuz 2023 günü Meclis olağanüstü toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'den yana olduğunu söylemişti.

"EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM BEN"

Bahçeli, "Kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" demişti.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesinin ardından Devlet Bahçeli'nin o açıklamasının videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.