Son dakika | Adıyaman Valisi Çuhadar görevini bıraktı! Sosyal medyadan duyurdu: Deprem felaketinin yaralarının sarılacağına dair inancım tam

Son dakika haberi: Depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'ın valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

"DEPREM FELAKETİNİN YARALARININ SARILACAĞINA İNANCIM TAM"

Adıyaman Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Çuhadar istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman’lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."



