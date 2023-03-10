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Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici'den canlı yayında dikkat çeken 'HDP' açıklaması! 'Siyasi bir karardır'

10.03.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı canlı yayında HDP'nin kapatılma süreci ve AYM'nin bugünkü kararını değerlendirdi. HDP'nin hazine yardımındaki blokajın kaldırılmasıyla ilgili 'Ne değişti de o gün 'hayır' diyen üyeler bugün 'evet' dedi' diyen Destici, 'Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır' açıklamasını yaptı.

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Destici'den canlı yayında dikkat çeken 'HDP' açıklaması! 'Siyasi bir karardır'

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin hazine yardımındaki blokajı kaldırmasıyla ilgili olarak Destici "Ne değişti de o gün 'hayır' diyen üyeler bugün 'evet' dedi" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında Destici "Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır" dedi.

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İşte Destici'nin açıklamasından satır başları:

"TAMAMIYLA SİYASİ BİR KARARDIR"

"AYM daha önce bloke kararını vermişti. Çok doğruydu, yerindeydi. Neden, parti kapatılırsa para gitmiş olacaktı, geri alamayacaklardı. Ne değişti de o gün 'hayır' diyen üyeler bugün 'evet' dedi. Şayet kapatma kararı verilmez, ben hukuki olarak yüzde 100 kapatılması gerektiğini ve kapatılır diyorum ama bu Anayasa Mahkemesi'nin yapısının HDP'yi kapatmayabileceğini düşünüyorum. Eğer kapatma kararı çıkmazsa karar tamamıyla siyasi bir karardır.

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"BÖYLE TARTIŞTIKLARINI BİLİYORUM"

AYM üyeleri şöyle düşünüyor; aynen bizim tartıştığımız gibi kapatırsak yenisi kurulur, kapatırsak buraya oy veren milyonlarca kişi var, bunlar ne der? Ben böyle tartıştıklarını biliyorum. AYM'nin görevi bu mu? AYM, Anayasa'da ne yazıyorsa onu uygulayacak.

Velev ki kapatmadılar da hazineden mahrum bırakma cezası verdiler. Parayı geri alabilecekler mi, alamazlarsa kendileri ödesinler o parayı."

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Mustafa Destici aym bbp hdp

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