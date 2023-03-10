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Kılıçdaroğlu'nun vergi açıklamalarına Nureddin Nebati'den yanıt! 'İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim'

10.03.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ziyaret etti. İlk durağı olan Malatya'da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Nebati, "Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun vergi açıklamalarına Nureddin Nebati'den yanıt! 'İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra yurt gezisine başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı Malatya oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada vergi açısından pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu "İş insanlarına söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Allah nasip ederse kazandığımızda görecekler, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi sözlerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.

Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim.

Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir.

Bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle attığımız kapsayıcı adımlarımızı şimdilik aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."


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Kemal Kılıçdaroğlu Nureddin Nebati

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