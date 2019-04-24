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Kılıçdaroğlu'na saldırıda 37 kişi hakkında işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

ANKARA'nını Çubuk ilçesinde, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili şu ana kadar 37 kişi hakkında işlem yapıldı.

ANKARA'nını Çubuk ilçesinde, katıldığı şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili şu ana kadar 37 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan gözaltına alınan 9 kişiden, aralarında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 6'sı, adli kontrol, 3'ü ise savcılık sorgularından sonra serbest bırakıldı.
Türkiye-Irak sınırında PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Görüntüleri izleyen jandarma, olaylara karışan 37 kişiyi tespit etti. Bunlardan 9, jandarma tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, ifadesinde, galeyana gelerek yumruk attığını kabul ederek, "Protestolar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi. Ve kalabalıkta Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hâkim olmayarak, sadece bir kez yumruk attım. Sonra kalabalık beni uzaklaştırdı. Beni yönlendiren olmadı, sadece kalabalık esnasında arkamda seslenen 'adam sana vuruyor, sen neden duruyorsun' diyen adam yumruk atmamda etkili oldu. Fakat arkamdan kim seslendi ben bilmiyorum. Arkamda çok sayıda şahıs vardı. Kemal Kılıçdaroğlu’na şahsi bir husumetim yoktur. Kalabalık esnasında kendimi kaybettim ve daha öncesinde izlediğim haberler sebebiyle de saldırıda bulundum" dedi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 6 kişi, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süresi 1 gün uzatıldıktan sonra dün akşam sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakılan Sarıgün, arka kapıdan çıkarılarak götürüldü. 3 kişi ise savcılık sorgularından sonra serbest bırakıldı. Olaylara karıştığı belirlenen diğer kişilerin ise ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun, avukatı aracılığıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara milletvekili Murat Emir ve partili Kenan Nuhut'un, savcılıkta ifade vererek şikayette bulunduğu saldırı ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Engin ÖZMEN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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