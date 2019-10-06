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Kılıçdaroğlu'ndan Bahriye Üçok paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren, 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle anıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle andığını" ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından SHP Parti Meclisi Üyesi, eski milletvekili ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un, 29. ölüm yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren, 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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BahriyeÜçok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter

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