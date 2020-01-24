HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:48 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır." dedi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.

Torun, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ’daki depremle ilgili Kandilli’den açıklamaElazığ’daki depremle ilgili Kandilli’den açıklama
Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktüDeprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü
Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!Tecavüz çetesinden son anda kurtuldular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP deprem Elazığ Sivrice

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Deprem Suriye sınırı Akçakale’de de halkı sokaklara döktü

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Türkiye Elazığ için seferber oldu! Ekipler yola çıktı

Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Depremde kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Son dakika: Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

Elazığ'daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden ilk açıklama

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

TJK Elazığ'daki hipodromu depremzedelere açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.