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Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşer askere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce alçakça yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mardin Ömerli PKK terörist

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