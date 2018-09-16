Kılıçdaroğlu'ndan Tarık Akan mesajı 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu mesajında, "Unutulmaz filmleri, aydın kişiliği ve eğitime yaptığı büyük katkıları nedeniyle hep saygı ile hatırlamaya devam edeceğiz. Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.
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