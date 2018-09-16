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Kılıçdaroğlu'ndan Tarık Akan mesajı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Tarık Akan mesajı 

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Unutulmaz filmleri, aydın kişiliği ve eğitime yaptığı büyük katkıları nedeniyle hep saygı ile hatırlamaya devam edeceğiz. Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

(FOTOĞRAF)

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