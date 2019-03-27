"Kılıçdaroğlu'nun bana teşekkür etmesi lazım"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile iltisaklı belediye meclis üyesi adaylarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Bunlar PKK'lı. Bana teşekkür etmesi lazım. Demesi lazım ki 'İçişleri Bakanı bizi uyarıyor. Biz yanlış yaptık" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, Yenikent'e yıl sonuna kadar polis karakolu inşa edecekleri müjdesini verdi.

Bu ülkeyi kimseye tehdit ettirmeyeceklerini ifade eden Soylu, doğu illerinde artık huzurun hakim olduğunu söyledi.

Soylu, "Üç terörist kendisini astı. Bu 3'ünün de önemli özelliği şu; gelmiş teslim olmuşlar, ifade vermişler. Onları içeride astılar bunlar, kendileri astılar." dedi.

- "Karakol bombalayandan belediye meclis üyesi olur mu?"

PKK ile iltisaklı 325 belediye meclis üyesi adayını CHP'li diyerek savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan söylüyorsun. Bunlar PKK'lı. Bana teşekkür etmesi lazım. Demesi lazım ki 'İçişleri Bakanı bizi uyarıyor. Biz yanlış yaptık. Biz bir sözleşme yaptık. Biz PKK'ya patlayıcı taşıyanı listeye koyduk, yanlış yaptık.' Demesi lazım ki 'Biz uyuşturucu üretip parasını PKK'ya göndereni listeye koyduk, yanlış yaptık.' Allah'ınızı severseniz karakol bombalayandan belediye meclis üyesi olur mu? Çocuklarımızı, şehrimizi kime teslim edeceğiz?"