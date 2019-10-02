Kılıçdaroğlu'nun derneklerle ilgili iddiaları

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun derneklerle ilgili iddialarının hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadığı ifade edilerek, hem Bakanlığın hem Genel Müdürlüğün hem de sivil toplum örgütlerinin töhmet altında bırakılması nedeniyle özre davet edildi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinden Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısında "İçişleri Bakanlığı 350 derneğe yardım yapmış. Hangi derneğe kaç lira yardım yaptığınız belli değil. Oysa Dernekler Kanunu'nda çok açık hüküm var. Nereye ne kadar para verdiyseniz oraya onu yazmak zorundasınız, söylemek zorundasınız." ifadelerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığını ilgilendiren konularda mesnetsiz iddialarda bulunmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, proje başvurularının mevzuat kapsamında bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirildiği ve Bakanlığa tahsis edilen ödenekten derneklere destek sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: