Son dakika: Kilis'te üvey anne dehşeti! Isırdı, kızgın şişle yaktı

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık tarihinde İsmet Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre S.D. (35), üvey çocuğu 5 yaşındaki L.M.’yi darp ederek, kızgın şiş ile dövdü ve ısırdı. S.D., çocuğun babası Z.M. tarafından şikayet edildi.

TUTUKLANDI

Olaydan 9 gün sonra gözaltına alınan üvey anne S.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. 5 yaşındaki L.M.’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

(İHA)

