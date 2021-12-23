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  4. Son dakika: Kilis'te üvey anne dehşeti! Isırdı, kızgın şişle yaktı

Son dakika: Kilis'te üvey anne dehşeti! Isırdı, kızgın şişle yaktı

23.12.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Kilis'te, 5 yaşındaki üvey kızını darp ederek vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kadın tutuklandı. Küçük kız ise devlet koruması altına alındı.

Son dakika: Kilis'te üvey anne dehşeti! Isırdı, kızgın şişle yaktı

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, 13 Aralık tarihinde İsmet Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre S.D. (35), üvey çocuğu 5 yaşındaki L.M.’yi darp ederek, kızgın şiş ile dövdü ve ısırdı. S.D., çocuğun babası Z.M. tarafından şikayet edildi.

TUTUKLANDI

Olaydan 9 gün sonra gözaltına alınan üvey anne S.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. 5 yaşındaki L.M.’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

(İHA)

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Kilis
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