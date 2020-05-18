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  4. Kilise ayinine katılan bir kişi 180 kişiye virüs bulaştırmış olabilir

Kilise ayinine katılan bir kişi 180 kişiye virüs bulaştırmış olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 15:17 | Son Güncelleme

ABD’nin Kalifornia eyaletinde koronavirüs taşıyan bir kişinin kilise ayinine katılmasının ardından 180 kişi karantinaya alındı.

Kilise ayinine katılan bir kişi 180 kişiye virüs bulaştırmış olabilir

ABD’nin California eyaletinde Anneler Günü’nde kilise ayinine katılan bir kişinin ertesi gün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Butte County Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, korona pozitif olan kişinin şuanda evinde karantinada olduğu ve ayine katılan 180 kişinin virüs bulaşma riskine karşı kendilerini karantinaya almaları için talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ayine katılan herkese test yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Butte County Kamu Sağlığı Kurumu açıklamasında, valilik emrine rağmen ayin düzenleyen kiliseyi kınayarak, yasağa rağmen düzenlenen ayinin sağlık yetkililerinin saatlerine mal olacağını ve mali bir yük getireceğini belirtti.

Koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı California’da, yüz yüze yapılan dini toplantılar için ise yasak devam ediyor.

ABD’de son verilere göre korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 978’e, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 527 bin 664’e yükseldi. California eyaletinde şu ana kadar 80 bin 256 vaka tespit edilirken, 3 bin 289 kişi hayatını kaybett

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