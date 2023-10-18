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    4. Kilisenin inşa edilmesini protesto etti! Rahibe duruma böyle müdahale etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Kilisenin inşa edilmesini protesto etti! Rahibe duruma böyle müdahale etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    18.10.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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    Bir rahibenin, Fransa'nın güneyindeki küçük bir köyde yeni bir kilisenin inşası sırasında ilginç anlar yaşandı. Kilisenin inşaatını durdurmak isteyen bir iklim aktivistine rahibe müdahale etti. Adamın peşinden koşarak onu yere serdiği anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı.

    Fransa'nın Ardeche kentindeki Saint Pierre de Colombier'de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. Elindeki plastik borularla gelerek yeni bir Katolik kilisesinin inşaatını durdurmaya çalışan bir iklim protestocusu rahibeden hiç beklemediği bir tepki gördü. Rahibe adamın peşinden koşarak onu yere düşürdükten sonra iklim aktivisti çareyi protestosunu yarıda keserek kaçmakta buldu.

    KARŞI ÇIKMIŞLARDI

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    GBNews'in haberine göre bölge, bir süredir dini otoriteler ve çevre aktivistleri arasında yoğun tartışmalara sahne oluyor . Çevreciler daha önce yeni kilisenin potansiyel çevresel etkisi hakkındaki endişelerini dile getirmiş ve Famille Missionnaire de Notre-Dame (Meryem Ana'nın Misyoner Ailesi) tarafından yeni bir şapelin ve bir yerleşim alanının inşa edilmesine karşı çıkmıştı. Ancak bu hafta rahibenin iklim protestocularının devam eden gösterisini engellemek için meseleyi kendi eline almasıyla gerilim kaynama noktasına ulaştı.

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    Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere yorum yapmadan duramadı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Fransız Ragbi Milli Takımı, bunu not edin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu sıradan bir güç değil" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Fransa rahibe

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