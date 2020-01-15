Kilis'te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

KİLİS (AA) - Kilis'te gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Araçta, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 754 paket sigara, 155 puro, 17 teneke kutu içki, 4 şişe içki, 31 paket elektronik sigara filtresi, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 510 gram pipo tütünü ve 6 kilo 400 gram çay ele geçirildi.

Ekiplerin, şüphe üzerine durdurdukları bir başka araçta da 360 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

