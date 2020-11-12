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Kilis’te kalabalık yerlerde sigara yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:11 | Son Güncelleme

Kilis Valiliği bazı caddeler, bulvarlar ile ATM’lerin bulunduğu yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 11 Kasım 2020 tarih ve 153-18579 sayılı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak bir dizi karar alındığı bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, "12 Kasım 2020 tarihinden itibaren kişilerin yoğun olarak bulunduğu bulanabileceği, Cumhuriyet Caddesi, Murtaza Caddesi, Nemika Caddesi, Odunpazarı Caddesi, Anafartalar Caddesi, Arasa Çarşısı, Mercidabık Caddesi, İslahiye Caddesi, Doğan Güreş Paşa Bulvarı, İnönü Bulvarı, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarı, Pazar yerleri, kapalı çarşılar, parklar ile yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka ve PTT şubeleri, ATM’ler, fatura ödeme merkezleri önleri ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda , bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

Kilis’te kalabalık yerlerde sigara yasaklandı

Kilis Valiliği bazı caddeler, bulvarlar ile ATM’lerin bulunduğu yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 11 Kasım 2020 tarih ve 153-18579 sayılı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak bir dizi karar alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "12 Kasım 2020 tarihinden itibaren kişilerin yoğun olarak bulunduğu bulanabileceği, Cumhuriyet Caddesi, Murtaza Caddesi, Nemika Caddesi, Odunpazarı Caddesi, Anafartalar Caddesi, Arasa Çarşısı, Mercidabık Caddesi, İslahiye Caddesi, Doğan Güreş Paşa Bulvarı, İnönü Bulvarı, Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarı, Pazar yerleri, kapalı çarşılar, parklar ile yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka ve PTT şubeleri, ATM’ler, fatura ödeme merkezleri önleri ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda , bölgelerde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.

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