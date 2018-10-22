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Kilo vermek isteyenlere ilham veren 8 kadın! Aynı insan olduklarına inanamayacaksınız

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 10:56 | Son Güncelleme

Vücut kitle indeksindeki (BMI) küresel eğilimlerin analizine göre, dünya çapında 640 milyondan fazla insan obezite ile savaşıyor. Şimdi size yola birkaç kilo verme niyetiyle çıkan, ancak verdikleri kilolarla idol haline gelen birkaç kadının başarı hikayesinden bahsedeceğiz. Listede en çok dikkat çekense bir zamanlar ''çirkin ördek yavrusu'' olarak adlandırılan ve daha sonra güzellik yarışmasını kazanan Joanna Joseph. İşte aynı insan olduklarına inanamayacağınız kadınlar...

Kilo vermek isteyenlere ilham veren 8 kadın! Aynı insan olduklarına inanamayacaksınız

KENDİ MASALINIZI YAŞAYIN

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13 yaşında 104 kilo olan Joanna Joseph obez bir çocuktu. Ergenlik döneminde kendini değiştirmeye başlayan sağlıklı bir yaşama geçen Joanna 56 kiloya düştü. İşi biraz daha ileri götüren genç kız Miss Selangor Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olurken, Hindistan Güzeli Yarışmasında da ikinci oldu.

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Çocukluğunda arkadaşları tarafından 'çirkin ördek' lakabı takılan Joanna Joseph, zayıfladıktan sonra bambaşka birine döndüğünü söylüyor.

KENDİ HİKAYENİZİN KAHRAMANI OLUN

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Televizyon kanalı TLC'de hikayesini anlattığı zaman Amber Rachdi 299 kiloydu. Kiloları yüzünden okuduğu üniversiteden ayrılmak zorunda kalan Rachdi, gastrik bypass ameliyatı ile 181 kilo kaybetti. Daha sonra sıkı bir rejim ve sporla bugünkü görüntüsüne kavuştu.

DEĞİŞMEDİ, KENDİNİ BULDU

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Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon hastası olan Olivia da sağlıklı yaşamı tercih etti. Verdiği 27 kiloyla kaybettiği güveni tekrar kazandı.

AYNAYA BAKIN BU SİZİN REKABETİNİZ

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Hamileliğini bir mazaret olarak kullanan Brianna Bernard, doğumdan sonra da kötü beslenme alışkanlıklarını bırakmadı. Ancak çocuğuna sağlıklı bir anne olabilmek için 45 kilo verdi. Ve sonrasında kişisel bir eğitmen oldu.

DÜNYA İÇİN DEĞİL, KENDİNİZ İÇİN DEĞİŞİN

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Rachel Saintfort'un kilo verme hikayesi, kızının sınıf arkadaşlarının ona 'şişman' lakabını taktığı gün başladı. Bir yılda 45 kilo kaybetti ve dönüşümlerini paylaştığı bir instragram hesabı oluşturdu.

ZİHNİNİZİ DÜZELTİN, HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN

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Kendini 'tıkınırcasına yiyen biri' olarak tanımlayan Mariah Stolfi, 38 kilo verdi. Ve daha fazlasını vermek için çabalıyor. Aynı zamanda polikistik over sendromuyla da mücadele eden Mariah, şimdi başkaları için ilham kaynağı oluyor. Instagram'da 20 bini takipçisi bulunuyor.

OLUMLU OLUN, SIKI ÇALIŞIN

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Kathleen Golding çocukluğundan beri kilolu bir çocuktu. Alay edilmekten yorulduğu zaman kilo vermeye başladı 80 kiloya düştü. Hala kilo vermeye devam eden Kathleen, ''mutluyum çünkü, katettiğim yolları görünce doğru bir yolda ilerlediğimi görüyorum'' diye konuşuyor.

BEN YAPAMAM DEMEYİN

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Bir zamanlar 139 kilo olan Perdue, 2012 yılında yaşamını değiştiren bir kaza geçirdi. hayatını değiştiren kaza onun 80 kilo vermesini sağladı.

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