Kilo vermek isteyenlere ilham veren 8 kadın! Aynı insan olduklarına inanamayacaksınız

Hamileliğini bir mazaret olarak kullanan Brianna Bernard, doğumdan sonra da kötü beslenme alışkanlıklarını bırakmadı. Ancak çocuğuna sağlıklı bir anne olabilmek için 45 kilo verdi. Ve sonrasında kişisel bir eğitmen oldu.

Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon hastası olan Olivia da sağlıklı yaşamı tercih etti. Verdiği 27 kiloyla kaybettiği güveni tekrar kazandı.

Televizyon kanalı TLC'de hikayesini anlattığı zaman Amber Rachdi 299 kiloydu. Kiloları yüzünden okuduğu üniversiteden ayrılmak zorunda kalan Rachdi, gastrik bypass ameliyatı ile 181 kilo kaybetti. Daha sonra sıkı bir rejim ve sporla bugünkü görüntüsüne kavuştu.

13 yaşında 104 kilo olan Joanna Joseph obez bir çocuktu. Ergenlik döneminde kendini değiştirmeye başlayan sağlıklı bir yaşama geçen Joanna 56 kiloya düştü. İşi biraz daha ileri götüren genç kız Miss Selangor Dünya Güzellik Yarışmasında birinci olurken, Hindistan Güzeli Yarışmasında da ikinci oldu.

DÜNYA İÇİN DEĞİL, KENDİNİZ İÇİN DEĞİŞİN

Rachel Saintfort'un kilo verme hikayesi, kızının sınıf arkadaşlarının ona 'şişman' lakabını taktığı gün başladı. Bir yılda 45 kilo kaybetti ve dönüşümlerini paylaştığı bir instragram hesabı oluşturdu.

ZİHNİNİZİ DÜZELTİN, HEDEFLERİNİZE ODAKLANIN

Kendini 'tıkınırcasına yiyen biri' olarak tanımlayan Mariah Stolfi, 38 kilo verdi. Ve daha fazlasını vermek için çabalıyor. Aynı zamanda polikistik over sendromuyla da mücadele eden Mariah, şimdi başkaları için ilham kaynağı oluyor. Instagram'da 20 bini takipçisi bulunuyor.

OLUMLU OLUN, SIKI ÇALIŞIN

Kathleen Golding çocukluğundan beri kilolu bir çocuktu. Alay edilmekten yorulduğu zaman kilo vermeye başladı 80 kiloya düştü. Hala kilo vermeye devam eden Kathleen, ''mutluyum çünkü, katettiğim yolları görünce doğru bir yolda ilerlediğimi görüyorum'' diye konuşuyor.

BEN YAPAMAM DEMEYİN

Bir zamanlar 139 kilo olan Perdue, 2012 yılında yaşamını değiştiren bir kaza geçirdi. hayatını değiştiren kaza onun 80 kilo vermesini sağladı.

