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Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli: Nelere dikkat edilmeli?

24.05.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek birçok insan için zorlayıcı bir süreçtir. Verilen kiloları korumak ise kilo vermekten daha zor olabiliyor, kilo vermek kadar çaba ve bağlılık gerektiriyor. Tartıda hedef kiloyu gördükten sonra yapılan diyeti bırakmak, eski yaşam alışkanlıklarına geri dönmek verilen kilonun hızla geri alınmasına yol açar. Bu şekilde sık sık kilo değişimi yaşamak vücut metabolizmasının bozulmasına ve vitamin eksikliklerine neden olabilir.

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli: Nelere dikkat edilmeli?

Diyet yapılan dönemde doğru beslenme alışkanlıkları kazanarak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bunun önüne geçilebilirsiniz. Asıl önemli olan verilen kilonun kalıcı olmasını sağlamaktır.

Uzman desteği almadan bilinçsizce yapılan diyetler insan sağlığını oldukça kötü etkileyebilir. Bu nedenle diyet yaparken mutlaka bir uzman kontrolünde yapılmalı. Diyet sonrasında hedef kiloya ulaşıldığında artık her şey tamam diye düşünerek uzman desteği bırakılmamalı ve kilo koruma döneminde de destek almaya devam edilmeli.

METABOLİZMA HIZI ÖNEMLİ

Kilo verdikten sonra vücudumuzda bazı hormonal ve nörolojik değişiklikler meydana gelir. Metabolizma hızı yavaşlar ve vücutta depolanmış olan yağ dokusu azalır. Beyin vücudu tekrar eski haline döndürmek ve boşalan yağ depolarını doldurmak için sinyaller gönderir. Bedenin yeni yeme alışkanlığına ve yaşam tarzına uyum sağlaması belli bir süre alır. Bu nedenle verilen kiloyu korumak zorlayıcı olabilir.

KİLOYU KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Peki artık kiloyu verdik ve hedef kiloya ulaştık şimdi kilonuzu korumak için neler yapmalıyız bunlara bakalım.

Öğün atlamamalısınız. Güne güzel ve dengeli bir kahvaltıyla başlayın. Bu, gün içinde yaşanacak açlığın ve atıştırmalık tüketmenin önüne geçer. Gün içindeki diğer öğünlerinizi planlayın. Mümkün olduğu kadar dışarıdan hazır yemek tüketmemeye çalışın. Eğer sık aralıklarla dışarıdan yemeniz gerekiyorsa sağlıklı yiyecekler yapan kendinize uygun bir yer bulun.

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Yiyeceklerinizi doğru besinlerden seçin. Çalışmalara göre yediğiniz öğünden tatmin olmanız kilonuzu korumaya yardımcı oluyor. Öğünlerinizde lifli yiyecekler, meyve, sebze, tam tahıl ürünleri ve yağsız protein kaynakları seçmeye özen gösterin. Ev için market alışverişinizi planlayın. Markete gitmeden önce sağlıklı besinlerden oluşan bir liste hazırlayın. Mümkün olduğunca listeye sadık kalmaya çalışın.

Gün içinde su içmeyi asla ihmal etmeyin. Yanınızda her zaman su dolu bir bardak bulundurun. Günlük 8-10 bardak su tüketmeye çalışın. Yeterli miktarda su tüketmek metabolizma hızınız için önemlidir.

YEMEKLERİ YAVAŞ YİYİN

Yemeklerinizi sakin ve yavaş yavaş yiyin. Yemek yerken televizyon izlemeyin, başka bir işle uğraşmayın. Yemeğinize odaklanın. Bu yediklerinizin miktarının farkında olmanıza ve porsiyon kontrolü sağlamanıza yardımcı olur.

Haftada bir tartılın ve kilonuzu görün. Bu kilo koruma için size motivasyon ve farkındalık sağlar. Elbette küçük kaçamaklar yapabilir istediğiniz besinlerden tüketebilirsiniz. Ama mutlaka ölçülü yemeye dikkat etmelisiniz. Bir öğünde yemeniz gerekenden fazla yediyseniz diğer öğün ve günlerde tükettiğiniz besinlerle bunu dengelemelisiniz.

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Uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Az uyumak vücutta daha fazla yeme isteği uyandırır. Ayrıca geç yatmak acıkmanıza, gece kontrolsüz atıştırmalıklar yapmanıza neden olabilir.

EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Egzersiz yapmayı ihmal etmemelisiniz. Seveceğiniz bir egzersiz seçip haftada 2-3 kez yapmalısınız. Egzersiz yapmak iştahınızı kontrol etmenize yardımcı olur ve vücut direncinizi artırır. Ayrıca mutluluk hormonu salgılayarak stresinizi azaltır ve duygusal açlık yaşamanızın önüne geçer. Gün içindeki aktifliğinizi artırmak için küçük alışkanlıklar edinin. Mesela asansör yerine merdiven kullanmak, ineceğiniz duraktan bir durak önce inmek ya da ev işlerinizi yaparken dans etmek gibi.

Kilo korumak için dengeli ve düzenli bir yaşam sürmeyi alışkanlık edinmek gerekir. Aldığınız ve harcadığınız enerji; tabağınızdaki karbonhidrat, protein ve yağ dengeli olmalıdır. En iyi diyet sürdürülebilir ve kişiye kendini iyi hissettiren diyettir. Kendinize uygun olan sağlıklı ve kaliteli bir yaşam tarzı edinmek verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlayacaktır.


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