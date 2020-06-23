Kilo Vermeye Yardımcı Yağ Yakıcı Doğal Zayıflama Çayları

Düzenli bir şekilde tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı olan zayıflama çayları hem doğal olmaları hem de içeriklerinde birçok faydalı mineral ve vitamin barındırmaları sebebiyle sadece yağ yakıcı etki göstermekle kalmayıp aynı zamanda sağlık açısından birçok fayda sunmaları ve bağışıklık sistemini güçlendirmeleri sebebiyle mucizevi olarak nitelendirilebilecek içeceklerdir. Fakat zayıflamak için doğal çaylar tüketilirken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Hem bu çayların tüketimini abartmaktan kaçınmak gerekirken hem de potansiyel alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmak şart. Eğer bir diyet programındaysanız bu çayları diyet listenize eklemeden önce doktorunuza danışın. Ayrıca ilaç kullanıyorsanız ya da vücudunuzda çeşitli komplikasyonlar mevcutsa yine çayları tüketmeden önce bir uzmana danışmanız sağlığınız açısından en doğru tercih olacaktır. Birçok çalışma doğal ürünlerle hazırlanan bitki çaylarının yağ yakıcı ve bel bölgesini inceltici etki gösterdiğini ortaya koyuyor. Ancak yine de bol kalorili yiyecekleri yedikten sonra bitkisel çay tüketmenin beklediğiniz gibi bir etki göstermeyeceğini söylemekte fayda var. Çaylardan zayıflatıcı etki görmek istiyorsanız beslenme alışkanlıklarınıza da dikkat etmelisiniz.

En Etkili Zayıflama Çayları 1. Tarçın çayı Termojenik bir etkiye sahip olan tarçın çayı vücut sıcaklığını yükselterek metabolizmanın daha çok enerji harcamasına katkı sağlar. Metabolizma hızlandırıcı bitkisel çaylardan birisi olan tarçın çayının bu özelliği sayesinde daha çok kalori yakmak mümkündür. Bunun haricinde kan şekerini de dengeleyen tarçın çayı, iştahı bastırarak yemek yeme arzusunu dindirir ve eskiye nazaran tokluk hissi daha uzun sürer. Kolesterolü de dengeleyen tarçın çayını hazırlarken yalnızca tarçın ve su kullanmanız yeterli olacaktır. Arzu ederseniz normal bitki çaylarına toz ya da kabuk tarçın ilave ederek de benzer etkiyle karşılaşabilirsiniz. Tarçının çay dışındaki formlarının zayıflama etkisini incelemek için: Tarçın Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Nasıl Kullanılır? 2. Maydanoz çayı Ödem atıcı çaylardan birisi olan maydanoz çayı, yağ yakılma hızını artırmaz ya da yakılan kalorinin artmasına doğrudan bir katkı sağlamaz. Ancak buna rağmen diyet listelerinde sıklıkla yer alır, çünkü sindirimi kolaylaştırır ve vücuttaki fazla suyun yani ödemin bedenden atılmasını sağlar. Maydanoz çayı aynı zamanda A ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, folat, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengin olması sayesinde vücuda birçok açıdan fayda sağlayan bir bitkisel kürdür.

3. Zencefil çayı Zencefil çayı düzenli bir şekilde tüketildiği zaman midenin sakinleşmesini sağlar. Sindirim sisteminin bu sayede daha efektif çalışmasıyla birlikte sindirim faaliyetleri daha kolay gerçekleşir. Metabolizmanın hızlandırılmasına da katkı sağlayan zencefil çayı kilo vermek isteyen çoğu kişinin diyet listelerinde yer alan önemli bir yardımcıdır. Ayrıca zencefil çayı mide bulantısını ortadan kaldırma konusunda da oldukça yararlı bir bitkisel üründür. 4. Pu-Erh çayı Garip bir isme sahip olan ve ülkemizde çok bilinmeyen Pu-Erh çayı, sabahları içildiği takdirde yağ hücrelerinin küçülmesine yardımcı olur. Uzun vadede düzenli olarak tüketilmesi halinde vücuttaki yağ oranını azaltan ve kilo verme sürecine destek olan Pu-Erh çayı, vücuda da çeşitli katkılar sağlıyor. 5. Beyaz çay Hızlı zayıflama çayı olarak da bilinen beyaz çay, birçok doktor tarafından kilo vermek isteyenlere tavsiye edilen bir bitkisel üründür. Beyaz çay sayesinde tüketilen gıdalar aracılığıyla girdiği vücutta kendine yer edinen yağların emilimi azaltılabilir.

Eğer öğle yemeklerinde iki fincan kadar beyaz çay içerseniz yağ depolanmasının önüne geçerek kilo verme hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. Beyaz çayın kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra insan vücuduna sağladığı faydalar için: Beyaz Çay: Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır? 6. Mate çayı Mate çayının bileşenlerinden biri olan mateine, metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Ayrıca vücut ısısını yükseltip normalden daha fazla kalori yakılmasına olanak tanır. Mate çayı ayrıca tokluk hissine daha uzun süre sahip olmayı sağlayarak öğünler arasında midede oluşan açlık hissini önler ve ara öğünlerde yemek yiyerek kalori almayı engeller. 2001 senesinde Danimarka'da gerçekleştirilen bir çalışmada 44 aşırı kilolu insan üzerinde yapılan araştırma, düzenli olarak mate çayı içen kişilerin içmeyenlere kıyasla yüzde 40 daha çok kalori kaybettiğini ortaya koymuştur. 7. Kuş otu çayı Hafif şekilde müshil etkisi de gösteren kuş otu çayı, vücuttaki şişliğin önlenmesine ve fazla sudan oluşan ödemin bedenden atılmasına katkı sağlar. İçeriğinde bol miktarda magnezyum ve potasyum barındıran zengin bitki çaylarından birisi olan kuş otu çayı bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur.

Akşama doğru bir bardak kuş otu çayı içmeniz halinde midenizdeki şişliği azaltabilir ve ödem şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. 8. Yaban mersini çayı Kan şekerini dengeleyen yaban mersini çayının en önemli özelliklerinden biri de sofraya oturmadan önce açlığı hafifletmesi ve bu sayede kalori alımını sınırlamaya yardımcı olmasıdır. Akşam yemeklerinden önce bir fincan yaban mersini çayı içmeniz halinde yemek sırasında aşırı tüketimden uzak kalabilir ve vücudunuza daha az kalori alarak kilo verme hedefinize daha çabuk ulaşabilirsiniz. 9. Yeşil çay Yağ yakan bitki çaylarından birisi olan yeşil çay, zayıflamak isteyen birçok kişi tarafından düzenli olarak tüketiliyor. Yeşil çayın bu kadar popüler olmasının sebebi ise içeriğindeki kafein sayesinde metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlamasının yanı sıra içeriğindeki kateşinler sayesinde de bedenin yağ oranını ciddi seviyede azaltmasıdır. 35 erkek üzerinde yapılan bir çalışmada, üç aylık bir süre düzenli olarak yeşil çay içen erkeklerin içmeyenlere kıyasla daha çok kilo verdikleri gözlendi.