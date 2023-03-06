Kilometrelerce pedal çevirip, depremzede çocuklara oyuncak dağıtıyor

Adana'da 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle oğlu Ali Utku Yücel'i (6) kaybeden gazeteci Kemal Yücel, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kurup, binlerce kanser çocuk için kök hücre bağışına dikkat çekip, yardım kampanyaları düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a giden Yücel, 1 hafta boyunca arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Kurtarma faaliyetlerinin ardından Yücel, gönüllü 30 arkadaşı ile araçların giremediği ara sokaklara bisikletleriyle ulaşmaya çalıştı. Bisikletlerin arkasına römork bağlayıp, hem tıbbi hem de gıda malzemesi taşıyan gönüllüler, daha sonra Adana'ya döndü. Hız kesmeden çalışmalarına devam eden Yücel, bu kez çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen oyuncakları bisikletine yükleyen Yücel, Hatay'da kilometrelerce pedal çevirerek depremzede çocuklara ulaşıyor.

İKİNCİ ADRES KAHRAMANMARAŞ

Özellikle çocukların deprem felaketinden olumsuz etkilendiğini belirten Kemal Yücel, "Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olmasını istedik. Büyük bir felaket yaşandı; zihinlerinde kalacak korku ve paniği biraz yenmeye çalışıyoruz. Hüzünlenmeleri, korkup ağlamaları yerine mutlu olmalarını istedik. Bu amaçla Hatay'dayım. Buradan sonra da Kahramanmaraş bölgesine pedal çevireceğim" dedi.

(DHA)

