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  4. Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

Kaza sonrası batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarılırken kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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Kilyos tanker

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