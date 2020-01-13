Kilyos'ta kaybolan balıkçılar 30 tekneyle aranıyor

Kilyos açıklarında geçtiğimiz cuma günü Glard-2 isimli Rus tanker gemisi ile çarpışan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan 3 balıkçı için arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmaların ikinci gününde Türkmenistan uyruklu bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp iki balıkçı için de arama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmaların 4'ncü günüde aramalara yaklaşık 30 balıkçı tekneleri ile gönüllü olarak katıldı. Balıkçılar kazanın olduğu alanda trol atarak arama çalışmalarına destek veriyor.

"BOĞAZ AĞZI OLDUĞU İÇİN ÇOK FAZLA AKINTI VAR"

Çalışmalara gönüllü olarak katılan Kaptan Metin Kurşun yapılan seferberlikle ilgili olarak, "Genelde böyle hadiseler olduğu zaman birleşebiliyoruz. Yardımda bulunabiliyoruz. Bu mesleği yapan herkes birbirini uzaktan yakından tanır. Kayıp kişiler de yakın tanıdıklarım oldukları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Boğaz ağzı olduğu için çok fazla akıntı var. Teknenin battığı yerde değil de etrafında belki kayıpları bulabiliriz diye trol ağaları ile dipte arama yapıyoruz. Dün telsizle anons edildi. Bugün için arama yapılacağı herkese söylendi. Sağ olsun herkeste arama çalışmalarına katıldı" dedi. Çalışmalara batan tekneden kurtulan Fatih ve Dursun Ali Coşkun da katıldı.