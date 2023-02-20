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Kim'in kardeşi Yo-jong iki ülkeyi açık açık tehdit etti, savaş sesleri yükseldi: Hazırız! Bedelini ödeyecekler

20.02.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatıyla birlikte bölgede 'savaş çanları' iyiden iyiye çalmaya başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, söz konusu tatbikatların sona ermemesi halinde füze denemelerini artıracaklarını duyurdu. Kim Yo-jong'un "Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek" sözleri ise dünya kamuoyunda geniş yer buldu.

Kim'in kardeşi Yo-jong iki ülkeyi açık açık tehdit etti, savaş sesleri yükseldi: Hazırız! Bedelini ödeyecekler

Kuzey Kore ile ABD-Güney Kore cephesi arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamayla ABD ve Güney Kore'yi adeta tehdit etti. Kim Yo-jong, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerine karşı ortak hava tatbikatı düzenleyen iki ülkenin tatbikatları bitirmemesi halinde, füze denemelerini artıracaklarını duyurdu.

"ABD ORDUSUNUN FAALİYETLERİ BELİRLEYECEK"

CNN'in, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kim Yo-jong, "Pasifik Okyanusu'nu atış alanımız olarak kullanma sıklığımızı, ABD ordusunun faaliyetleri belirleyecek." ifadesini kullandı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ: "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Kuzey Kore'nin daha fazla balistik füze fırlatmaya hazır olduğunu söyleyen Kim, ABD ordusunun, Kore Yarımadası'ndaki tatbikatlarını tehdit olarak algılaması halinde ülkesinin denk önlemler alacağını belirtti. Kim, "Bölgedeki gerilimi yükselten aşırıcılar bedelini ödeyecek." dedi.

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Kuzey Kore'nin misilleme için yeterli teknoloji ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kim, geriye kalan tek şeyin askeri gücü artırmaya odaklanmak olduğunu ifade etti.

ABD VE GÜNEY KORE, KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİNİ KINAMIŞTI

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin, 18 Şubat'ta, Japon Denizi üzerinde balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı.

Havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedilmişti.

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini "şiddetle" kınadığını belirtmişti.

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Güney Kore, dün, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesine karşılık ABD ile hava tatbikatı yaptıklarını bildirmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikatta F-16 , F-35A ve F-15K savaş uçaklarının yanı sıra "B-1B" bombardıman uçaklarının da yer aldığını açıklamıştı.
Japonya Savunma Bakanlığının bugün yaptığı açıklamada ise Kuzey Kore'nin yerel saatle 06.59 ve 07.10'da, Japon Denizi yönüne iki balistik füze fırlattığı bilgisine yer verilmişti.

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(AA)

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Kuzey Kore Kim Yo-jong abd

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