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Kim Kardashian kilo verdi, şekilden şekile girdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 31.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

Instagram'da her anını belgeleyen 38 yaşındaki ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın, eski görünümünden eser kalmadı. Vücudunu günlük antrenmanlarla forma sokan Kardashian, 52 kilo olur olmaz soluğu Bali'deki bir fotoğraf çekiminde aldı.

Kim Kardashian kilo verdi, şekilden şekile girdi

Bir süredir Instagram'daki 116 milyonu aşkın takipçisiyle spor salonunda yaptığı antrenmanları ve beslenme şeklini paylaşan Kardashian, çabalarının karşılığını aldı.

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Yoğun diyet ve fitness programıyla dikkat çeken şov yıldızı, fotoğrafçı arkadaşı Marcus Hyde'ın objektifleri karşısına geçti.

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63 kilodan 52 kiloya düşen şov yıldızı fit vücudunu en iyi açıdan gösterebilmek için şekilden şekile girdi.

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Bali'de hem tatil yapan hem de çalışan Kardashian yoga dersleri, güzellik terapileri ve özel bir şefin de olduğu geceliği 13 bin dolarlık 9 odalı Prana adlı yatta kalıyor.

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Kim Kardashian Kim Kardashian zayıflama

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