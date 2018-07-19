Kim Kardashian paraya para demiyor! Dakikada bir milyon dolar kazandı

Tv yıldızı Kim Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada tam 5 milyon dolar kazandı.

Normal koşullarda hatırı sayılır bir miktarda reklam gideri gerektiren bu tanıtım kampanyası için hiç para harcamayan Kardashian ve ekibi, sosyal medyanın gücünü kullandı.

Parfüm setinin tanıtımı için Kim Kardashian, Instagram sayfasında bir kaç fotoğraf paylaştı. Parfüm kutularını elinde tutarak ya da yanına koyarak verdiği pozları, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Ancak sosyal medya üzerinden ilerletilen kampanya sadece bununla sınırlı kalmadı. Aralarında Drew Barrymore'un da bulunduğu bazı ünlüler parfüm şişeleriyle verdikleri pozları sosyal medyada paylaştı.

Bu şekilde tanıtımı yapılan parfüm serisinin satışları patladı. Kardashian da bu pazarlama yöntemi sayesinde 5 dakikada 5 milyon dolar yani 24 milyon TL kazandı.

Bu pazarlama yöntemini ilk kez kullanmayan Kardashian, geçen yıl da aynı yöntemle kısa bir süre içinde 14 milyon dolar kazanmıştı.