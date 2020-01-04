Kim Kardashian poposu için estetik yaptırmanıza gerek yok! İşte brezilya poposuna sahip olmak için yapmanız gerekenler

Güzellik kavramı kişiden kişiye değişiklik gösterse de kalça bölgesinin dolgun, sıkı ve belirgin olması kadını çekici kılan özelliklerden. Hal böyle olunca giderek popülerleşen ve tabii en çok tercih edilen popo estetiği yöntemleri de özel ilgi alanımız oluyor. Ancak birçok kişiye oldukça pahalı gelen Brezilya poposu estetiği birkaç egzersiz hareketiyle de sağlanabilir. Sadece biraz sabırlı ve azimli olmanız gerekiyor.

İşte Brezilya poposuna kavuşmanızı sağlayacak 9 egzersiz hareketi.

REVERANS

Resimde gösterildiği gibi bir ayağınızı geriye doğru geniş bir adım atın. Sol bacağınızı sağ bacağınızın önüne gelecek şekilde çapraz olarak kırarken yere doğru eğilin. Ayağa kalkın ve bacaklarızı düzeltin. Hareketi 2 bacak için de 15 kez görseldeki gibi tekrarlayın.

KETTLEBELL ÇÖMELME

Kettlebell yerine ağır bir su şişesi de kullanabilirsiniz. Gösterildiği gibi dizleri bükün yarım çömelin. Sırtınızı düz tutun ve yere doğru eğin. Kalçanızdaki gerginliği hissedin. Ayağa kalkın 15 kez tekrarlayın.

DEADLİFT

Bir halter yerine ağır bir su şişesi de kullanabilirsiniz. Dizlerinizi biraz bükün. Sırtınızı düz tutun ve görseldeki gibi öne eğin. Kalçanızdaki gerginliği hissedin. Ayağa kalkın. 15 kez tekrarlayın.