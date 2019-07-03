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Kim Kardashian yaptığı 'saygısızlıktan' geri adım attı! Kimono'ya başka isim bulunacak

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

Kozmetik markası KKW Beauty'den sonra giyim işine de el atan şov yıldızı Kim Kardashian, korse tanıtımı sonrası Japon halkının tepkisini çekmişti. Öyle ki şov yıldızı korse markasına "Kimono Intimates" adını vermişti. Bu tepkilerin üzerine Kardashian ismin değiştirilmeyeceğini söylese de, yeni yaptığı açıklamada yeni bir isim üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Kim Kardashian yaptığı 'saygısızlıktan' geri adım attı! Kimono'ya başka isim bulunacak

KKW Beauty kozmetik sayesinde başarılı bir yol kat eden Reality şov yıldızı Kim Kardashian şimdilerde sıkılaştırıcı ve toparlayıcı korseleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Mükemmel kalça şeklini her seferinde bu korselere bağlayan Kardashian, bu konuda da başarılı olur mu bilinmez ama korselere 'Kimono' adını vermesiyle çoktan tepki topladı bile.

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Öyle ki Kardashian'ın Kimono adını verdiği korseleri Japonlar tarafından kültürel mirasa ve geleneksel giysilerine saygısızlık olarak görüldü. Tepkilerin ardından Kardashian adında Kim geçtiği için bu ismi seçtiğini, herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söylemişti.

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Ancak işin Japon yetkililere kadar gitmesi ve tepkilerin hızla artması üzerine Kardashian bir açıklama yaparak ismin değiştirileceği duyurusunu yaptı. Kardashian Instagram hesabından şu notu paylaştı: 'Korselerimin ismini açıkladığımda, en iyi duygularımla bunu yaptım Markalarım ve ürünlerim kapsayıcı ve çeşitlilik temelinde inşa ediliyor; dikkatli bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra markamı yeni bir isimle piyasaya süreceğim. Yakında sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için müteşekkirim. Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve büyüyorum. İnsanların bana getirdiği tutku ve çeşitli bakış açılarını takdir ediyorum'

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Kyoto belediye başkanı Daisaku Kadokawa, Cuma günü Kim'i Kimono ismini tekrar gözden geçirmeye çağıran bir mektup yayınladı. Ayrıca ismi değişse bile ABD'ye patent uzmanları göndereceklerini duyurdular.

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Kimono, 15. yüzyıldan itibaren tüm sosyal sınıflar ve cinsiyetler için birincil kıyafet haline geldi ve halen Japon kültürünün sembolü. Bir kuşakla bağlanmış, gevşek uzun kollu, T şeklinde tüm vücudu saran kıyafet artık düğünler ve eski çağ törenleri gibi özel günlerde kadınlar tarafından giyiliyor.

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Kim Kardashian Kimono

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