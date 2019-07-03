Kim Kardashian yaptığı 'saygısızlıktan' geri adım attı! Kimono'ya başka isim bulunacak

KKW Beauty kozmetik sayesinde başarılı bir yol kat eden Reality şov yıldızı Kim Kardashian şimdilerde sıkılaştırıcı ve toparlayıcı korseleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Mükemmel kalça şeklini her seferinde bu korselere bağlayan Kardashian, bu konuda da başarılı olur mu bilinmez ama korselere 'Kimono' adını vermesiyle çoktan tepki topladı bile.

Öyle ki Kardashian'ın Kimono adını verdiği korseleri Japonlar tarafından kültürel mirasa ve geleneksel giysilerine saygısızlık olarak görüldü. Tepkilerin ardından Kardashian adında Kim geçtiği için bu ismi seçtiğini, herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söylemişti.

Ancak işin Japon yetkililere kadar gitmesi ve tepkilerin hızla artması üzerine Kardashian bir açıklama yaparak ismin değiştirileceği duyurusunu yaptı. Kardashian Instagram hesabından şu notu paylaştı: 'Korselerimin ismini açıkladığımda, en iyi duygularımla bunu yaptım Markalarım ve ürünlerim kapsayıcı ve çeşitlilik temelinde inşa ediliyor; dikkatli bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra markamı yeni bir isimle piyasaya süreceğim. Yakında sizi bilgilendireceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için müteşekkirim. Her zaman dinliyorum, öğreniyorum ve büyüyorum. İnsanların bana getirdiği tutku ve çeşitli bakış açılarını takdir ediyorum'