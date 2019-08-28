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Kim Kardashian yeni korse markasına harf oyunu yaparak isim koydu! Korselere 'Skims' adını verdi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bir süredir piyasaya süreceği korse markasına isim arayışında olan Kim Kardashian sonunda kararını verdi. Japon takipçilerinin tepkileri üzrerine Kimono isminden vazgeçmek zorunda kalan TV yıldızı Kim Kardashian harf oyunu yaparak ingilizcede cilt anlamına gelen Skin'i adında yer alan m harfi ile değiştirdi. Ve 'Skims' adını verdi.

Kim Kardashian yeni korse markasına harf oyunu yaparak isim koydu! Korselere 'Skims' adını verdi

KKW Beauty kozmetik sayesinde başarılı bir yol kat eden Reality şov yıldızı Kim Kardashian şimdilerde sıkılaştırıcı ve toparlayıcı korseleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

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Mükemmel kalça şeklini her seferinde bu korselere bağlayan Kardashian, bu konuda da başarılı olur mu bilinmez ama korselere 'Kimono' adını vermesiyle geçtiğimiz aylarda Japon halkının tepkisini toplamıştı.

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Bunun üzerine yeni bir isim üzerinde çalışan Kim, yeni ürünü için bir isim koyduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Yeni markasına Skims adını veren Kim'in yazdığı not ise şöyle: "Hayranlarım ve takipçilerim benim için büyük bir ilham kaynağıdır. Her zaman geri bildirimlerini ve fikirlerini dinliyorum. Yeni bir marka için fikirlerini paylaştıkları için çok minnettarım. Çok düşündükten ve dikkate alındıktan sonra, SKIMS Solutionwear'ın lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyorum.'

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Kardashian yeni korseleri, “skins” ve “Kim” kelimelerinin akıllıca bir oyunu olan “SKIMS” olarak pazarlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian korse Kim Kardashian Skims

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