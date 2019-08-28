Kim Kardashian yeni korse markasına harf oyunu yaparak isim koydu! Korselere 'Skims' adını verdi

KKW Beauty kozmetik sayesinde başarılı bir yol kat eden Reality şov yıldızı Kim Kardashian şimdilerde sıkılaştırıcı ve toparlayıcı korseleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Mükemmel kalça şeklini her seferinde bu korselere bağlayan Kardashian, bu konuda da başarılı olur mu bilinmez ama korselere 'Kimono' adını vermesiyle geçtiğimiz aylarda Japon halkının tepkisini toplamıştı.
Bunun üzerine yeni bir isim üzerinde çalışan Kim, yeni ürünü için bir isim koyduğunu Instagram hesabından duyurdu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
My fans and followers are a huge inspiration to me – I’m always listening to their feedback and opinions, and am so grateful they shared their ideas for a new brand name. After much thought and consideration, I’m excited to announce the launch of @SKIMS Solutionwear™ coming September 10. I love the idea that the pieces will be the closest thing to someone’s skin, skimming with amazingly soft and supportive fabrics which accentuate the best parts of our bodies. Available in sizes XXS - 5XL, SKIMS Solutionwear™ is for every body. SKIMS.COM. #ShowYourSKIMS Photo: #VanessaBeecroft
Yeni markasına Skims adını veren Kim'in yazdığı not ise şöyle: "Hayranlarım ve takipçilerim benim için büyük bir ilham kaynağıdır. Her zaman geri bildirimlerini ve fikirlerini dinliyorum. Yeni bir marka için fikirlerini paylaştıkları için çok minnettarım. Çok düşündükten ve dikkate alındıktan sonra, SKIMS Solutionwear'ın lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyorum.'
Kardashian yeni korseleri, “skins” ve “Kim” kelimelerinin akıllıca bir oyunu olan “SKIMS” olarak pazarlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum