Kim Kardashian yeni korse markasına harf oyunu yaparak isim koydu! Korselere 'Skims' adını verdi

KKW Beauty kozmetik sayesinde başarılı bir yol kat eden Reality şov yıldızı Kim Kardashian şimdilerde sıkılaştırıcı ve toparlayıcı korseleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Mükemmel kalça şeklini her seferinde bu korselere bağlayan Kardashian, bu konuda da başarılı olur mu bilinmez ama korselere 'Kimono' adını vermesiyle geçtiğimiz aylarda Japon halkının tepkisini toplamıştı.

Bunun üzerine yeni bir isim üzerinde çalışan Kim, yeni ürünü için bir isim koyduğunu Instagram hesabından duyurdu.

Yeni markasına Skims adını veren Kim'in yazdığı not ise şöyle: "Hayranlarım ve takipçilerim benim için büyük bir ilham kaynağıdır. Her zaman geri bildirimlerini ve fikirlerini dinliyorum. Yeni bir marka için fikirlerini paylaştıkları için çok minnettarım. Çok düşündükten ve dikkate alındıktan sonra, SKIMS Solutionwear'ın lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyorum.'

Kardashian yeni korseleri, “skins” ve “Kim” kelimelerinin akıllıca bir oyunu olan “SKIMS” olarak pazarlayacak.



