Kim Kardashian yeni vücut fondötenini önce kendi daha sonra büyükannesinin üzerinde denedi

Sedef lekelerini bile gizleyecek bir vücut fondöteni piyasaya süren Kim Kardashian yeni ürününe çok güveniyor.

Fondötenin ne kadar etkili olduğunu göstermek için oldukça etkili örneklerde bulunan Kardashian ürünü önce sedef hastalığı nedeniyle vücudundaki izleri gidermek için denedi. Daha sonra ailesini dahil ederek büyükannesinin ellerinde denedi.

Son olaraksa ürünü, antrenörünün bacaklarında deneyen Kardashian, tüm bunları 142 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.

Kardashian, ''bu yeni ürün tüm morluklardan, farklı cilt tonundan, cilt lekelerinizden kurtulmanızı sağlayacak. Ben sedef hastalığımın bıraktığı izler için kullandım. Mucize gibi olduğunu söyleyebilirim''dedi.



